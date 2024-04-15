لحظة القبض على منفذ طعـن الأسقف مار ماري داخل الكنيسة.. فيديو

ألقت الأجهزة الأمنية في مدينة سيدني بأستراليا، القبض على منفذ عملية الاعتداء بطعن الأسقف مار ماري عمانوئيل، أثناء العظة الروحية والصلوات داخل كنيسة الراعي الصالح، الكنيسة الآشورية الآرامية.

هرعت رجال الشرطة نحو المعتدى على الاب الكاهن الذي أظهرته فيديوهات البث المباشر لمراسم الصلوات والعظة عبر موقع التواصل الاجتماعي.

ويقف حاليا العديد من المواطنين الغاضبين على أبواب الكنيسة اعتراضاً عن ما تعرض له الكاهن.

وانتشر مقطع الفيديو منذ ساعات، والذي أظهر هوية المعتدي دون الإعلان عن الجهه التي ينتمي إليها حتى الان.

وفور حدوث الواقعة هرع المصلين نحو الأب الكاهن بينما اعتقلت الشرطة الأسترالية منفذ الهجوم، وانتشرت أنباء في المواقع أستراليا والقبطية تصريحات الأمن هناك والتي نصت على إن الإصابات لا تمثل خطراً على حياة الجرحى الذين تقدم لهم فرق الإسعاف العلاج وهم أربعة أشخاص.





ووفق بيان الكنيسة التي أصدرته جراء الحادث حول الوضع الصحي للاب الكاهن أنه كان لايزال على قيد الحياة رغم الإصابة أثناء نقله إلى أقرب مستشفى، ووفق ما صدر من تصريحات أن الشرطة طوقت مكان الإعتداء وطلبت من السكان إخلاء الساحة بالكنيسة للبحث والتحقيقات، ولم تصدر أي كنيسة مصرية حتى الأن تصريحات بشأن الواقعة لحين تبين التطورات.

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