الأنبا بيشوي يعقد اجتماع الأرثوذكس في أسوان

يعقد الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها، اليوم الجمعة، الاجتماع العام للأقباط الأرثوذكس في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بدءًا من الساعة السابعة مساءً.



يتخلل اللقاء إقامة فقرات روحية وبعض من الطقوس القبطية الأرثوذكسية بحضور أحبار ورموز الكنسية.



مناسبات وأعياد منتظرة بالكنيسة

يترقب الأقباط بعد أيام للاحتفال بعيدج القيامة الممجيد وهى واحدة من الذكريات التي تعد حصيلة التراث المسيحي العريق، وتحرص الكنيسة على إحياء ذكراهم فخلال هذه الفترة تقيم فعاليات روحية بمناسبة الصوم الكبير الذي تستمر لمدة ٥٥ يوما، واحتفلت معه بمناسبة عيد البشارة التي تعيد ذكرى بشرى مولد المسيح حين ظهر الملاك غبريال إلى السيدة العذراء ليخبرها بحملها وأن ف أحشائها مخلص الأمة.



تواريخ خالدة في أذهان الأقباط



كانت هذه المناسبات بعد فترات روحية مرت بها الكنائس ومن أبرزهم “صوم يونان” واستمر حتى “فصح يونان” الذي اقيم بالكنائس في مختلف الإيبارشيات وكان يعيد ذكرى تحتل مكانة لدى الأقباط نظرا لتشابهه قصة النبي يونان بالمسيح، ويأتي ضمن الأنشطة الروحية للكنيسة المصرية التي عاشت عدة فعاليات كان من ابرزها احتفالية عيد الغطاس التي أقيمت السبت الموافق ١١ طوبة، وجاءت بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي جاء بعد صوم ونهضة الميلاد، لمدة ٤٣ يوما، تخللت طقوس روحية واقامت سهرة "كيهك".



اختلافات واتفاقات بين الطوائف

تجتمع الطوائف المسيحية فيما بينها في جوهر الإيمان بالمسيح، بينما تختلف في تطبيق الطقوس وتعدد أسبابها العقائدية، وجوانب من بينها اختلاف موعد الاحتفال بعيد الميلاد وترجعها عوامل جغرافية وغيرها تاريخية ولعل من أبرز هذه المظاهر التى تظهر اختلافات طفيفة غير جوهرية بين الطوائف توقيت وتواريخ الأعياد.