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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

مباراة النصر والفيحاء
مباراة النصر والفيحاء

تتجه أنظار عشاق الدوري السعودي اليوم الجمعة إلى ملعب الأول بارك لمتابعة المواجهة النارية والمرتقبة بين فريقي النصر والفيحاء ضمن منافسات الجولة 28 لبطولة دوري روشن السعودي.

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رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء.. وغياب كاسترو

يسعى فريق النصر لتحقيق فوز يؤمن موقعه في وصافة جدول ترتيب المسابقة وتعويض خسارته في المباراة الأخيرة امام الهلال السعودي في كأس السوبر السعودي.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 65 نقطة بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

في المقابل يامل فريق الفيحاء في العودة بنتيجة إيجابية من لقاء اليوم وتحسين موقعه بجدول ترتيب المسابقة حيث يحتل المركز العاشر برصيد 35 بالتساوي مع 3 فرق أخرى هي الخليج والشباب وضمك.

موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي

تنطلق مباراة النصر والفيحاء ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي

تنقل مباراة النصر والفيحاء ببطولة دوري روشن السعودي حصرياً عبر قناة SSC1.

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