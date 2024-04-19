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الجمعة 19 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء.. وغياب كاسترو

النصر
النصر

يلتقي النصر مع الفيحاء مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي

يهدف النصر إلى تحقيق الانتصار من أجل مواصلة ملاحقة المتصدر الهلال بفارق 12 نقطة، بالإضافة لمصالحة جماهيره بعد خسارة لقب السوبر السعودي بعد الإقصاء من نصف النهائي أمام الهلال.

وحقق النصر الانتصار في مباراته الأخيرة في مسابقة الدوري السعودي أمام  ضمك، حيث فاز عليه بنتيجة هدف نظيف.

لدى فريق النصر 65 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد لعبه 28 مباراة، حقق الانتصار في 21 لقاء، وتلقى الخسارة في 4 مباريات والتعادل في 2 آخرين.

تنطلق مباراة النصر والفيحاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السابعة بتوقيت الإمارات، وتنقل على قنوات SSC السعودية.

ويغيب كاسترو مدرب النصر عم العالمي، بعدما تعرض منذ أيام لوعكة صحية تطلبت تدخلًا طبيًا بسيطًا، و أوصى معه الطبيب بالراحة عن أي مجهودات بدنية لبضعة أيام.

أوضح النصر انه سيتولى المساعد الأول السيد ڤيتور سيڤرينو مهمة الإشراف على الفريق مؤقتًا، متمنين له الشفاء العاجل في القريب العاجل.

تشكيل النصر المتوقع أمام لفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين:

في حراسة المرمى: دافيد اوسبينا

الدفاع: علي لاجامي – محمد آل فتيل – إيمريك لابورت – اليكس تيليس

في خط الوسط: أوتافيو – خيبري – مارسيل بروزوفيتش.

في الهجوم: سلطان الغنام– كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

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موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي

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