«شقو».. خلطة فنية تراهن على البطولة الجماعية

أمينة خليل راقصة ويسرا زعيمة عصابة.. نجوم الفيلم تمردوا على أنفسهم

تصدر فيلم «شقو» إيرادات موسم عيد الفطر فى الأسبوع الأول من عرضه، وتخطت إيراداته 40 مليون جنيه، وهو رقم قياسى مقارنة بالأفلام المشاركة معه فى نفس الموسم.

الفيلم هو خلطة فنية تجمع الأكشن والكوميدى، وتجذب الأنظار منذ عرض البرومو الذى رصد المهارة العالية فى تنفيذ المعارك ومشاهد الحركة، وهو ما جعل الجمهور يتوقع سينما مليئة بالإبهار والتشويق، مع كادرات جاذبة للعين تميز بها المخرج كريم السبكى.

كذلك يميز الفيلم مشاركة عدد كبير من نجوم الصف الأول فى عودة للبطولة الجماعية التى تضمن النجاح، ولكن الجديد أن كل فريق العمل تمرد على أدواره ويقدم شخصيات جديدة تماما فى مقدمتهم النجمة يسرا التى تظهر للمرة الأولى سينمائيا بشخصية شريرة «الدكتورة» زعيمة العصابة، وأمينة خليل التى ترتدى بدلة الرقص للمرة الأولى لتتمرد على شخصية الفتاة الرومانسية الارستقراطية، بالإضافة إلى كيميا عمرو يوسف ومحمد ممدوح والمتمثلة فى «المخ والعضلات» وهى التيمة الشعبية التى يحبها الجمهور.

تعتمد فكرة الفيلم على مفهوم الصداقة، حيث تدور الأحداث حول صديقين يمارسان الأعمال الإجرامية بانتظام، عن طريق الاقتحام للسرقة أو حيل النصب، ويتورط الثنائى فى خلاف مع شخص ذي سلطة كبيرة، ويقعان فى فخ للوقيعة بينهما، قبل أن يتداركا الأمر ويعودا للانتقام، وما يميز الفيلم اعتماده على فكرة «روبن هود» الصديقين الأشقياء لكنهما لا يسرقا الفقراء بل يساعدانهم، من خلال سرقة الأغنياء.

«شقو» مستوحى من رواية «أمير اللصوص» للكاتب الأمريكى تشاك هوجان، وشارك فى بطولته كل من عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، يسرا، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، محمد جمعة، وليد فواز، ويظهر الفنان أحمد فهمى كضيف شرف، من إخراج كريم السبكى، تأليف وسام صبرى.

عمرو يوسف: بذلنا مجهودا كبيرا وهدفنا إسعاد الناس

عبر الفنان عمرو يوسف عن سعادته بردود الفعل التى تلقاها حول الفيلم وقال، توقعت هذا النجاح منذ قراءة السيناريو.

وأضاف: وقعت على عقود تصوير فيلم شقو عام 2021 واستغرق التصوير 3 أعوام، واستهلكنا وقتا طويلا فى التجهيز له، والحمد لله ظهرت نتيجته مرضية لنا كفريق عمل، والأهم أن تكون مرضية لكل الناس.

وأضاف: الفيلم شارك فيه نجوم وأبطال غيروا من جلدهم وظهروا بشخصيات جديدة ومختلفة.

وعن الصعوبات التى واجهته خلال التصوير قال، أحتاج لمجهود كبير أثناء التصوير بسبب مشاهد الأكشن، وكان هناك مشاهد صعبة، حيث كنت أقف على تكييف فى الطابق الثلاثين، مشهد آخر عندما قفزت من الطابق الثالث بالحبل من إحدى العمارات وسط البلد.

وأضاف عمرو يوسف أنه لم يستعن بأى دوبلير أثناء التصوير، وأنه قام بتنفيذ جميع المشاهد بشخصه، وذلك بتوجيهات خبراء معارك أجانب وليس مصريين.

واختتم عمرو بأنه سعيد بالتعاون مع الفنانة يسرا من خلال فيلم «شقو»، حيث إن هذه هى المرة الأولى الذى يتعاون معها بها من خلال عمل فنى.

يسرا: سعيدة بنجاح الفيلم وتوقعت إيراداته

عبرت النجمة يسرا عن سعادتها الكبيرة بنجاحها فى فيلم «شقو» وردود الفعل التى وصلتها على الدور خصوصا أنه يختلف عما اعتادت تقديمه فى السينما المصرية.

وأضافت يسرا أن بطل الفيلم عمرو يوسف هو من أقنعها بالفيلم وهو فنان ذكى وموهوب.

وعن مخرج العمل كريم السبكى، قالت يسرا إنه يقدم تجربة قوية فى هذا الفيلم ويقدم نفسه كمخرج موهوب، مؤكدة أنها ستسافر مع باقى فريق الفيلم إلى السعودية والإمارات لحضور العروض الخاصة بالفيلم هناك.

وعلقت قائلة فرحانة جدا إنى جزء من الفيلم، وسعيدة بالتعاون مع فريق العمل، وكل الفنانين مختلفون تماما عن أى توقع ممكن تتوقعوه، والإخراج حلو والموضوع حلو والإنتاج كبير وعاملين شغل محصلش وفرحانة بيهم فرحة عمرى، وفرحانة أكتر إنى كنت متحوطة بحب».

وأضافت يسرا عن تقديمها دور شرف فى الفيلم: «بعمل الشغل من قلبى لأنه مش بحجم كُبر الدور ولا صغره ولكن بمعناه وتأثيره والفيلم لم يكتمل غير بدور الدكتورة الذى أقدمه.

كما أشادت يسرا بأبطال العمل قائلة: عمرو يوسف ومحمد ممدوح قدما دورا مميزا جداً، وأمينة خليل ودينا الشربينى مختلفان تمامًا وحلوين حلاوة محصلتش».

محمد ممدوح: شخصية حجازى من الواقع.. ولم أستعن بدوبلير

عبر الفنان محمد ممدوح عن سعادته بالمشاركة فى الفيلم، وقال: الحمد لله على نجاح فيلم «شقو»، وأنا أجسد فيه شخصية حجازى مترقة، شخصية جديدة على والفيلم تجربة جديدة ومختلفة.

وكشف عن علاقته بأبطال الفيلم، قائلا: عمرو يوسف شقى وأخويا، ويشرفنى أن أشاركه فى أعمال فنية، ونحن دائما «فى ظهر بعض»، وتشرفت بالعمل مع فريق الفيلم بالكامل، وفخور بمشاركة نجمة كبيرة مثل يسرا، وهى إضافة لنا جميعا.

وأشار إلى أنه قابل بحياته شخصيات مثل شخصية حجازى التى يقدمها فى الفيلم، معلقاً أنها شخصية واقعية واعتمدنا فيها أن تكون قريبة من الجمهور حتى يتقبلها.

وأضاف «ممدوح» أنه كان يرغب بتقديم فيلم فى عيد الفطر، وكانت إحدى أهم أولوياته، وجاءت له فرصة المشاركة فى فيلم «شقو»، وأعجبه أنه مزيج من الأكشن والكوميدى، قائلاً: تدربت كثيرا على مشاهد الأكشن حتى يظهر بهذا الشكل دون الاستعانة بدوبلير.

عن أمنية محمد ممدوح للفيلم قال: بذلت مجهودا كبيرا فيه وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور ويستمر نجاحه فى السينمات.

أمينة خليل: شخصية الراقصة الأصعب فى مشوارى الفنى

قالت الفنانة أمينة خليل إن دورها فى فيلم «شقو» هو مغامرة محسوبة، وأضافت قائلة: تمردت على أدوارى السابقة وقررت أن أقدم شخصية مختلفة تماما وجريئة وبعيدة عنى فى كل التفاصيل، ولذلك كنت مصرة أن تكون الشخصية سرية قبل طرح الفيلم.

وأضافت «خليل» قصة الفيلم مختلفة، ولم أقدم دور راقصة فى كباريه من قبل، تحسمت لشخصية (فتنة) لأنها مركبة، إذ تتكلم بطريقة غريبة وشكلها مختلف أيضا.

وعن الصعوبات التى واجهتها خلال تصوير الفيلم قالت: لم يكن هناك أمر صعب سوى التحضير للشخصية قبل بدء التصوير، والتجهيز للشخصية فى كل مشهد حيث إن ملابس الشخصية كانت تستغرق ساعات طويلة جدا لوضع الباروكة وتفاصيل المكياج والملابس.

وعن فريق العمل قالت: كل فريق العمل أصدقائى على المستوى الشخصى وأنا فخورة أن يكون فى تاريخى فيلم شاركت فيه جميع هؤلاء النجوم.

دينا الشربينى: «المحبة» فى كواليس الفيلم ظهرت على الشاشة

قالت الفنانة دينا الشربينى: انها شاركت فى الفيلم بمجرد معرفة الأبطال المشاركين فيه حتى قبل قراءة السيناريو، وأضافت: أحب دائما المشاركة فى أعمال فنية يجمعها الحب والألفة والعلاقات الطيبة بين فريق العمل.

وأضافت: مشاركة النجمة يسرا فى العمل هو الأفضل لأنه أضاف الكثير من الحب والتميز فى العمل، فهى إضافة لكل أبطاله، موضحة أنها أجمل وجه على أفيش العمل، ورغم أنها لم تجتمع معها فى أى مشهد إلا أنها سعيدة بمشاركتها.

وعن دورها أكدت أنها فتاة طيبة تعمل ممرضة، وتقع فى حب عمرو يوسف الذى ترفض عمله الاجرامى، والشخصية بسبب «غلبها» وقعت فى ظروف صعبة بسبب تعرضها لصدمة كبيرة وتحاول الخروج منها بمساعدة زملائها.

كريم السبكى: راهنت على النجاح.. واستعنا بمصمم المعارك اندرو ماكنزى

عبر المخرج كريم السبكى عن سعادته بحجم الايرادات التى جمعها الفيلم، ومستوى إعجاب الجمهور، وأضاف قائلا: توقعت هذا النجاح للفيلم، لأنه مليء بكل عناصر النجاح، فهو يجمع عددا كبيرا من النجوم الذى أجمع الجمهور على حبهم، سواء عمرو يوسف ودينا الشربينى وأمينة خليل ومحمد ممدوح ويسرا، وأدوار مميزة لمحمد جمعة ووليد فواز كلهم قدموا تنوعا وشكلا مختلفا تماما، وتوقعت منذ المعالجة الأولى للسيناريو أن يحقق الفيلم هذا النجاح.

وعن تمرد الفنانين على أدوارهم قال: هذا هو الطبيعى، هناك فنانون يخافون من التغيير، لكن فى رأيى النجومية تتحدد بالقدرة على التألق والاختلاف، على سبيل المثال النجمة يسرا صاحبة عدد كبير جدا من الأعمال الفنية سينمائيا ودراميا لكنها لا تقبل بالمشاركة فى العمل إلا إذا كان يقدمها بشكل مختلف، وهذا ما ظهر فى الفيلم فهى تجسد شخصية شريرة ولكنها مفاجأة الفيلم ووجودها ضمن أحداث فيلم «شقو» من أجمل الأشياء، لأن وجودها دائما مميز ولها طلة مختلفة.

وعن استعانته بمصمم المعارك أندرو ماكنزى قال: حاولنا بقدر الإمكان أن نقدم شكل الأكشن الذى يحترم عقلية المشاهد، لم نستعن بدوبلير، وفريق المعارك كان يدرب كل فنان على مشاهد الحركة، والحمد لله بذلنا قصارى جهدنا لكى تخرج صورة الفيلم بشكل راق ومحترم.