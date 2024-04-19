عاجل
انتحاري يفجر نفسه في باكستان وإصابة ثلاثة إيران تنفي شن إسرائيل هجومًا على أراضيها والأخيرة تعلن مسئوليتها عاجل.. إسرائيل تقصف قاعدة عسكرية في إيران عاجل.. إسرائيل تشن غارتين على شمال قطاع غزة اليوم
الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ماركيز الأقرب لخلافة تشافي في برشلونة

تشافي
تشافي

يبحث نادي برشلونة عن بديل لتشافي هيرنانديز مدرب البارسا الذي قرر الرحيل في نهاية الموسم الكروي الحالي بعدما أصر على عدم التراجع في قراره.

txt

تعليق تشافي عقب توديع دوري أبطال أوروبا

txt

محاولة أخيرة من برشلونة للحفاظ على تشافي

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن ماركيز هو المرشح المفضل للرئيس لابورتا وأيضًا لديكو، المدير الرياضي، حيث إنهم ينظرون إليه كرجل نادي، فهو لاعب سابق، ويعرف فلسفة برشلونة جيدًا وقد قام بتدريب بعض الشباب الناشئين من الفريق.

وتابعت التقارير أن هذا أمر مرتبط جدًا بالمشروع داخل النادي، لكن يؤكد النادي الكتالوني أنه لا يوجد شيء محدد أو نهائي مع تشافي أو ماركيز.

وأشارت إلى أن اسم المكسيكي مطروح على الطاولة ويحظى بدعم كبير من مجلس الإدارة والقطاع الفني، على الرغم من وجود شكوك لدى البعض.

وينتهي عقد ماركيز مع الرديف في نهاية الموسم ولم يتواصل معه أحد حتى الآن من أجل التجديد، وقد يتم تقديم عرض له لمدة سنتين.

مواد متعلقة

تعليق تشافي عقب توديع دوري أبطال أوروبا

محاولة أخيرة من برشلونة للحفاظ على تشافي
الجريدة الورقية