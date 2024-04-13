التعادل يحسم ديربي يوفنتوس وتورينو في الدوري الايطالي

حسم التعادل السلبي نتيجة الديربي بين يوفنتوس وتورينو في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من عمر الدوري الايطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة بينما يحتل تورينو المركز التاسع برصيد 45 نقطة.

وخاض يوفنتوس هذا الموسم 19 مباراة في الدوري الايطالي حقق الفوز في 18 مباراة والتعادل في 9 وخسر5 مواجهات وسجل 45 هدفًا وتلقي 24 هدفًا.

ويتصدر انتر ميلان جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 82 نقطة ويليه في الوصافة ميلان بفارق 14 نقطة.

تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: جاتي، بريمر، دانيلو، كامبياسو

الوسط: ماكيني، لوكاتيلي، رابيو، كوستيتش

الهجوم: فلاهوفيتش، كييزا