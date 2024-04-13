كل ما تريد معرفته عن مباراة يوفنتوس وتورينو الليلة بالدوري الإيطالي

يستعد الفريق الكروي بنادي يوفنتوس لمواجهة نظيره تورينو مساء اليوم السب على ملعب أولمبيكو دي تورينو ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.

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ويدخل اليوفي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة بفارق 20 نقطة عن المتصدر نادي إنتر ميلان، فيما يتواجد تورينو في المركز التاسع برصيد 44 نقطة.

موعد مباراة يوفنتوس وتورينو

تنطلق صافرة مباراة يوفنتوس وتورينو في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس أمام تورينو

في حراسة المرمى : تشيزني.

في خط الدفاع : جاتي – بريمر – دانيليو.

في خط الوسط : كامبياسو – ماك كيني – لوكاتيلي – رابيو - كوسيتش.

في خط الهجوم : كييزا – فلاهوفيتش.



تشكيل تورينو المتوقع

في حراسة المرمى : ميلينكوفيتش سافيتش.

في خط الدفاع : ريكاردو – اليساندرو – ادريان.

في خط الوسط : لازارو – لينيتي – ريتشي – راؤول.

في خط الهجوم : فلاسيتش – زاباتا – انطونيو.

