Overwatch 2 تُضيف خوادم السعودية بشكل رسمي

أعلنت شركة Blizzard Entertainment إطلاق خوادم المملكة العربية السعودية في لعبة Overwatch 2 بشكل رسمي.

وستوفر هذه الخوادم تجربة لعب أكثر سلاسة واستجابة أسرع لكل عشاق اللعبة في المملكة بشكل أساسي ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.

ويأتي توافر الخوادم بالتزامن مع اقتراب كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024 والمزمع إقامته في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن تكون Overwatch 2 جزءًا من فعاليات البطولة، وسيتم الكشف عن تفاصيل البطولة الخاصة بها لاحقًا.

وأكَّدت شركة Blizzard Entertainment أن خوادم المملكة العربية السعودية ستستمر في التوفُّر ومتاحةً للعب حتى بعد انتهاء فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024.

يُشار إلى أن كأس العالم للرياضات الإلكترونية سيقام في صيف 2024، مع مجموع جوائز يتخطى 60 مليون دولار أمريكي.