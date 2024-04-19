أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تصميم أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 بعيدًا عن الحفظ والتلقين.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 تركز على قياس نواتج التعلم لدى الطلاب.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 تقيس نواتج التعلم من المناهج الدراسية ومدى تحصيلها من قبل الطالب.

ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2024 باعتماد طريقة الفهم والتحصيل في المذاكرة وليس الحفظ.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب الثانوية العامة 2024 بالابتعاد عن حفظ المعلومات، خاصة أن الوزارة توفر كتيبات المفاهيم داخل لجان الامتحانات.

سحب أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بسحب أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة بما يضمن جودتها ودقتها.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الاجابة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون بلا ألغاز أو تعقيدات، ومن دون أخطاء أو تكرار للأسئلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 توضع بشكل متفق مع معايير المركز القومي للامتحانات.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمراعاة المواصفات الفنية للورقة الامتحانية أثناء وضا امتحانات الثانوية العامة 2024.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى مراعاة تناسب عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في كل مادة مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى عدم وضع أسئلة من خارج المنهج الدراسي المقرر على الطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأوضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ليست بالضرورة أن تكون بالنص من الكتاب بل ستكون هناك جزئيات متحررة هدفها قياس مستوى الطالب.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع، أما امتحانات المواد المضافة للمجموع، فتنطلق يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية للشعبة الرياضية.

