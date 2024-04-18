تقنيات حديثة لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تطبيق تقنيات حديثة في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

جاء ذلك خلال توجيهات وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، لرؤساء لجان النظام والمراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استخدام تقنيات حديثة تطبق العام الحالي لأول مرة في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على اتحاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حال أي طالب يحاول الغش إلكترونيا في امتحانات الثانوية العامة 2024.

تفتيش دقيق قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتفتيش الدقيق لجميع الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة 2024 بعد حصر جميع المشكلات العام الماضي.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى تشكيل لجنة لفحص تحويلات طلاب الثانوية العامة 2024 داخل الوزارة، مشيرا إلى تقدم أكثر من 12 ألف طلب تحويل، وتم قبول عدد من التحويلات التى لها مبررات مقبولة.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإحكام السيطرة على لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024، فضلا عن موافاة الإدارة العامة للامتحانات بأسماء اللجان التي تحتاج إلى زيادة تأمين، بالإضافة إلى تأمين استراحات المعلمين.

ونبه وزير التربية والتعليم بضرورة توافر أعضاء قانونيين لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية، مع ضرورة تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى ضرورة التنبيه على كل عضو لجنة الإدارة بعدم التعامل المباشر مع رئيس اللجنة، والتواصل مع لجنة الإدارة وإعداد تقرير بالسلبيات والمشاكل يوميا وفي حينها، لكي يتعامل رئيس لجنة الإدارة مع رئيس اللجنة.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.