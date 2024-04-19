عبدالجليل: أتمنى تتويج الزمالك بالكونفدرالية وهزيمة الأهلي اربكت الحسابات داخل القلعة الحمراء

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه يثق في قدرات لاعبي الأهلي ورغبتهم في تقديم مستوى مميز أمام مازيمبي الكونغولي، مشيرًا إلى أنه يتمنى أيضًا تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الكرة المصرية لديها مشكلة كبيرة في الرتم البطيئ وكثرة الاصابات، شاهدنا فارق رهيب بين الكرة في أوروبا وما يحدث في مواجهات الدوري المصري".

وأضاف: "هناك لاعبين يتم تأهيلها سريعا ويعود للملاعب بشكل جيد بعد اصابة الصليبي، لكن عضلات بعض اللاعبين حاليا تعاني من الضعف، وبالتالي يحتاجون لوقت طويل للتأهيل بعد الاصابة".

وواصل: "احترمت تصريحات محمود عاشور الحكم الدولي الذي أصبح من أفضل حكام الفار في العالم، فكيف يتم ايقافه دون ابلاغه، كما أنه تحدث بشكل واضح عما يراه من أمور خاطئة داخل لجنة الحكام، لابد من محاسبة المسئولين، هناك أشخاص اجانب تم التعاقد معهم دون محاسبة مثل فينجادا وكلاتنبرج ثم بيريرا، لابد من وجود أشخاص تراقب عمل هؤلاء، ولابد من الحديث مع بيريرا بشأن التهديدات بالسفارة البرتغالية، يجب أن يتم الاستفسار منه حول تلك التصريحات".

وتطرق للحديث عن لقاء الأهلي ومازيمبي، وقال: "دوافع اللاعبين ستكون مختلفة، والأجواء هناك ستكون مختلفة، ورئيس مازيمبي لديه نفوذ كبير، وهناك أمور نفسية يحاولون تصديرها للاعبين، وأعتقد أن كولر سيقوم بتغييرات في تشكيل الأهلي وسيدفع بـالحارس مصطفى شوبير ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول في الخط الخلفي، وعمرو السولية وكوكا وكريم نيدفيد في الوسط، ولابد من الاعتماد على الأخير وعدم مشاركة أكرم توفيق أساسيًا، خصوصًا أنه بعيد عن المباريات الأخيرة، وأفضل مشاركة كهربا بشكل أساسي في قيادة الهجوم مع تاو ورضا سليم، ووسام أبوعلي مهاجم مميز أيضا".

وأكمل: "لا يجب أن يعاند كولر ويستمر في الدفع بـ انتوني موديست في هذه المباراة، لأن مشاركته ستكون مستفزة للجميع، فهو ليس لديه اي بصمة مطلقا مع الفريق".

وأكد: "فوز الأهلي على الزمالك كان سيتبعه معاناة كبيرة للأبيض من أجل العودة بشكل جيد في الفترة القادمة، والفريق الأحمر سيخرج متعادلا 1-1 في الكونغو أمام مازيمبي".