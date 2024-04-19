الجمعة 19 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

البنك الأهلي يكشف حقيقة رغبة الأهلي في ضم أسامة فيصل

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، حقيقة رغبة النادي الأهلي في ضم أسامة فيصل لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكان البنك الأهلي قد تعاقد مع أسامة فيصل بصفة نهائية خلال انتقالات الشتاء قادما من الزمالك.

وقال أشرف نصار في تصريحات تليفزيونية  "لا يوجد أي شيء رسمي أو اتصالات، هو منضم حديثًا بشكل نهائي لنادي البنك الأهلي ولديه عمل مع الفريق والاستعداد للأولمبياد". 

وأتم: "لا يوجد بند في عقده أن لا ينضم لنادي في مصر سوى الزمالك".

ويحتل البنك الأهلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة.

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