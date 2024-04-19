وليد دعبس رئيس فيوتشر يهدد إدارة الزمالك

هدد وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر، مجلس إدارة نادي الزمالك بقطع العلاقات كما حدث خلال تواجد مرتضى منصور في القلعة البيضاء.

وقال وليد دعبس خلال تصريحات تليفزيونية " نادي فيوتشر يحترم كل الأندية، الاحترام هو مبدأنا في التعامل، كان لدينا بعض المشاكل مع نادي الزمالك في العام الماضي بسبب مرتضى منصور وأوقفنا التعامل معهم، وعادت العلاقات مرة أخرى مع حسين لبيب".

وأضاف "تواصلنا مع أحمد سليمان بعد تصريحات ناصر ماهر المسئية لنادي فيوتشر وقلت له لا يصح أن هذا الأمر يتم وناصر لاعب في الزمالك، وانتهى الأمر وأخذنا وعدًا من أحمد سليمان بترتيب اعتذار من اللاعب وهذا لم يحدث".

وأردف "بعد مباراة الكونفدرالية قيل إنه سيتقدم باعتذار ورغم ذلك لم يحدث، فبالتالي لا يليق أن نستمر في التعاملات مع الزمالك، نحاول دائمًا الاحتفاظ بالاحترام المتبادل، نحترم الزمالك وجماهيره".

وأتم تصريحاته "الاعتذار لا يقلل من أحد، مهما كان كبيرًا يحترم الصغير، والزمالك نادي كبير".