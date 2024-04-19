الجامعة العربية تطالب بصياغة آلية لتسوية القضية الفلسطينية ووقف جرائم الإبادة الجماعية

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يفضي حتمًا إلى توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن اليوم الخميس، أن قطاع غزة على حافة المجاعة ويجب البدء فورًا في إعادة النازحين إلى مناطقهم، ولا بد من صياغة آلية لتسوية القضية الفلسطينية.

وشدد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، على أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك فورًا لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حربها غير الشرعية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تدمير المنظومة الصحية في مدينة غزة وشمال القطاع، مشيرًا إلى أن الوزارة فقدت كوادر طبية كانت تشكل العمود الفقري للخدمات في تخصصي الأورام والكلى.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أن أكثر من 730 ألف نسمة في غزة وشمالها بلا خدمات صحية حقيقية، مؤكدًا أن تدمير مجمع الشفاء الطبي شكل ضربة قاصمة للمنظومة الصحية في غزة.