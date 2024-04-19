جدل حول لافتات الطريق الدائري.. والتعليم العالي ترد: عينة تجريبية

ردت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الجدل المثار حول تشابه تصميمات لافتات الطريق الدائري مع دولة أخرى.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن هذه التصميمات كانت بمثابة عينة تجريبية فقط لدراسة الألوان والمقاييس على الطبيعة وتم إزالتها فور إنتهاء الدراسة.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن تلك التصميمات ليس لها علاقة بالتصميم النهائي الجاري تنفيذه حاليا على الطريق الدائري.

ونوهت وزارة التعليم العالي بالبدء في تنفيذ العشرات من اللافتات الفعلية المُبتكرة والمُصممة من خلال مسابقة بين طلاب كليات الهندسة، ومراعاة ألا تكون هذه التصميمات متشابهة مع تصميمات سابقة سواء محلية أو عالمية.

وذكرت وزارة التعليم العالي أنه من المنتظر أن يعكس المشروع في صورته النهائية صورة مضيئة لمحافظتي القاهرة والجيزة سواء لسكانها أو للسائحين وخاصة أولئك الذين سيترددون على المتحف المصري الكبير ليشاهدوا تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

دور التعليم العالي في تصميم واجهة الطريق الدائري

وتقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال كليتي الهندسة بجامعتي عين شمس والقاهرة بعمل معالجة متكاملة لعناصر الرؤية البصرية على جانبي الطريق من خلال تطوير واجهات المباني غير المنظمة وعمل لافتات دعائية لتاريخ ومكانة القاهرة والجيزة سواء بطول بعض جوانب الواجهات أو بمحاذاة أسوار الطريق الدائري مع تزويدها بعناصر الإضاءة المُناسبة.

كما تعمل وزارة التعليم العالي على تصميم عناصر التشجير والمناطق الخضراء وفقًا للفراغات المُتاحة على جانبي الطريق الدائري، باعتبار الطريق الدائري أحد المسارات الرئيسية للمتحف المصري الكبير.

ويتواصل تكثيف الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير الهوية البصرية على جانبي الطريق الدائري، والذي يعد من المشروعات الرائدة في هذا المجال وتجربة فريدة من نوعها، في إطار استعدادات مؤسسات الدولة لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الأولى من تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري تشمل المسافة الأولى من طريق الأوتوستراد وما يليها من بعد النيل حتى المريوطية وما بعدها حتى المتحف المصري الكبير.

ونوه متحدث التعليم العالي بأن اللوحات الجدارية تعيد المظهر إلى المناطق ذات التواجد بالشكل الحضاري، وتحمل توعية لأوجه الحضارة لمحافظتي القاهرة والجيزة بشكل جماعي رائع.