الأربعاء 17 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

برامج بحثية مشتركة في التعليم العالي بين مصر ورواندا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. 

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وبحث الجانبان تعزيز تبادل الطلاب والباحثين بين الجامعات المصرية والرواندية، وتفعيل التعاون في مجالات البحوث العلمية المُشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تناول اللقاء زيادة عدد المنح المقدمة لرواندا، في تخصصات (الطب، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والصيدلة، والزراعة)؛ لتوفير فرص تعليمية عالية الجودة للطلاب الروانديين، مما يُؤهلهم للمُساهمة في تنمية بلدهم، وذلك في ظل التطور والتنمية اللذين تسعى إليهما دولة رواندا.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

التعليم العالي: توفير كل التسهيلات للطلاب الوافدين

وأكد وزير التعليم العالي اهتمام مصر الكبير بالدول الإفريقية الصديقة، وهو ما يمثل استمرارًا لنهج تاريخي راسخ وثيق الصلة بجذور مصر الحضارية، مشيرًا إلى حرصها على مشاركة خبراتها وقدراتها مع الدول الإفريقية الصديقة في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور حرص الوزارة على توفير كل التسهيلات للطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة في مصر، مشيرًا إلى أن منصة "Egy Aid" التي أطلقتها الوزارة؛ لتقديم منح دراسية ممولة بالكامل للطلاب المتفوقين، تساهم بشكل كبير في تبسيط عملية التقديم وتوفير الوقت والجهد على الطلاب.

كما تتيح منصة "Egy Aid" للطلاب الوافدين التقديم على المنح الدراسية إلكترونيًا، ومتابعة مراحل قبولهم، والحصول على كافة المعلومات اللازمة حول برامج الدراسة المُتاحة في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى أن المنصة توفر خدمة الدعم الفني للطلاب للإجابة على أي استفسارات لديهم، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك منظومة تعليمية عريقة، وبنية تحتية متطورة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مما يجعلها وجهة مثالية للطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم.

و أعرب السفير عن تقديره للعلاقات المتميزة بين مصر ورواندا، وعن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن رواندا تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وأنها تسعى إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

حضر اللقاء، نور سليمان المساعدة التنفيذية في سفارة رواندا، والدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
 

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