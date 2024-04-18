تزوج طليقته عرفيا ..تأجيل محاكمة مُسجل خطر متهم بقتل شخص

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، قضية مقتل شخص على يد مُسجل بعد خروجه من السجن وأصدقائه لجلسة النطق بالحكم في 14 مايو، مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير

ترافعت النيابة العامة واستمعت لها محكمة جنايات بورسعيد خلال جلسة اليوم، التي شرحت خلالها أن المجرم اعتاد الاجرام وبشاعة الجرم الذي ارتكبه المتهم الأول الذي كان قبل فعلته والذي كان يقضي عقوبة أخرى بالسجن، وناشدت خلالها النيابة هيئة المحكمة بألا تأخذهم بالمتهمين رأفة في دين الله، وأن يحكموا عليهم بالاعدام شنقا، وأكد وكيل النائب العام أن من قتل يقتل وهو القصاص.

حاولت هيئة الدفاع عن المتهمين أن تحول القضية في اتجاه الشرف وتصف المتهم بأنه رجل ونخوة وشهم، وحاولت كذلك أن تغاير قيد ووصف القضية وتظهر موكلها وكأنه ضحية وملاك طاهرا، وأعطتها محكمة الجنايات فرصتها وزملائها من هيئة الدفاع عن المتهمين الفرصة كاملة لتقديم دفاعهم أمام هيئتها.

وبدات احداث الواقعة في يوم 17 من شهر 10 من عام 2023 والمتهم فيها 4 متهمين محبوسين وهم: «ح أ أ»، و«م م أ» و«ا.س. ا.ا»، و«ع م م ع ا»، حيث قتلوا المجني عليه «س م س ق» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، وذلك لما حمله صدر المتهم الأول قبله من إفك مفتري، فاستعان بقرنائه المتهمين من الثاني إلى الرابع وأعدوا لذلك سلاحين سكين ومطواة وسلاحا ناريا وذخيرة وسيارة.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم صالح.ح بالسجن المُشدد 6 سنوات، وذلك لإدانته بالإتجار في الهيروين بالقطامية.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وألزمت بالمصاريف الجنائية، وبمصادرة المخدر المضبوط.

كما قضت بمُعاقبة المُتهم سيد.أ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المُستشارين د.عادل محمد السيوي وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم صالح.م أنه في يوم 5 يونيو 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.

وأسندت النيابة أيضاً للمتهم الثاني سيد.أ أنه أحرز بقصد التعاطي مُخدري الهيروين والحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وثبت من تقريري المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات المضبوطة بحوزة المُتهمين تحوي الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

كما ثبت بتحليل بول المُتهم الثاني إيجابيتها لأحد نواتج أيض الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات.