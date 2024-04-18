شهدت قرية دماط بدائرة مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، العثور على طفلين شقيقين محبوسين داخل شقة لمدة 3 أيام دون طعام أو شراب، بعد مغادرة والدهما دون علمهما ولم يعد مرة أخرى.

أب يترك طفلين 3 أيام داخل الشقة بمفردهما دون طعام بالغربية

وجرى نقل الطفلين إلى مستشفى قطور المركزي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازم والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة والبحث والتحري عن محل تواجد الأب وإيداع الطفلين داخل دار رعاية في مدينة طنطا وذلك بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغا بالعثور على طفلين شقيقين داخل شقتهما بمفردهما، وفي حالة ذعر وبكاء مستمر وعدم وجود ذويهم بقرية دماط بدائرة مركز قطور.



وكشف شهود عيان أن الجيران سمعوا بكاء طفلين شقيقين على مدار ثلاثة أيام، مع ملاحظة تغيب الأب وعندما حاولوا دخول الشقة والاطمئنان عليهما، ومعرفة سبب اختفاء والدهما وعدم رده عليهم قاموا بإبلاغ الشرطة.

وأضاف شهود العيان أنه فور تلقي الشرطة البلاغ قامت بالانتقال على الفور إلى محل البلاغ وتم إنقاذ الطفلين الصغار، وتبين أن الطفلين بدون طعام أو شراب وفي حالة من الخوف والذعر، وأن الأب قام بترك الصغيرين بمفردهما في مصير مجهول ولم يعد إلى المنزل.

وجرى إيداع الطفلين في مستشفى قطور المركزي، لمدة أسبوعين بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من حالتهما الصحية، وأنهما في حالة جيدة.

ومن جهة اخرى تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط المتهمين الهاربين من ضبط عدد (45) متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط عدد (23) متهم.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار ‏مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية ‏والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على ‏الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏