Slack تطرح أدوات الذكاء الاصطناعي المدفوعة

قامت Slack للتو بطرح أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لجميع المستخدمين الذين يدفعون، بعد إطلاقها لمجموعة فرعية مختارة من العملاء في وقت سابق من هذا العام. كانت الشركة تثير هذه الميزات منذ العام الماضي، وهي الآن موجودة هنا.

يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء ملخصات القناة تلقائيًا لمنح الأشخاص أبرز النقاط الرئيسية للأشياء التي فاتتهم أثناء تواجدهم بعيدًا عن لوحة المفاتيح أو الهاتف الذكي، لتتبع أشياء العمل المهمة ونكات المكتب. يقول Slack إن الخوارزمية التي تولد هذه الملخصات ذكية بما يكفي لسحب المحتوى من الموضوعات المختلفة التي تمت مناقشتها في القناة. هذا يعني أنك ستحصل على فقرة حول كيفية سير الخطط الخاصة بحفل كعكة جيني في قاعة الاجتماعات وأخرى حول اتجاهات المبيعات أو أي شيء آخر.

هناك شيء مشابه متاح لسلاسل الرسائل، وهي عبارة عن محادثات أصغر حجمًا بين شخص واحد أو عدد قليل من الأشخاص. ستقوم الأداة بتلخيص أي من هذه المواضيع في فقرة قصيرة. يمكن للعملاء أيضًا الاشتراك في ملخص يومي لأي قناة أو موضوع، يتم تسليمه كل صباح.

ميزة أخرى مثيرة للاهتمام هي البحث عن المحادثة. تمتد قنوات Slack المتنوعة إلى الأبد وقد يكون من الصعب العثور على الدردشة المناسبة عند الضرورة. يتيح ذلك للأشخاص طرح الأسئلة باستخدام اللغة الطبيعية، حيث تقوم الخوارزمية بالبحث الفعلي.

هذه الأدوات ليست مخصصة للمتحدثين باللغة الإنجليزية فقط، حيث يقدم Slack AI الآن دعمًا للغة اليابانية والإسبانية. تقول Slack إنها ستقوم قريبًا بدمج بعض تطبيقات الطرف الثالث الأكثر استخدامًا في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي. ولتحقيق هذه الغاية، سيأتي التكامل مع Einstein Copilot من Salesforce في المستقبل القريب.



يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الأدوات ستكون مفيدة بالفعل أم أنها مجرد أعذار لوضع الحروف "AI" في المواد الترويجية. لقد استخدمت Slack لفترة طويلة ولم أواجه عددًا كبيرًا جدًا من السيناريوهات التي أحتاج فيها إلى سلسلة من الملخصات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، حيث يتم عادةً تحويل المحادثات الأطول إلى اجتماعات فردية أو رسائل بريد إلكتروني أو تدفقات فيديو . ومع ذلك، ربما سيغير هذا كيفية استخدام الأشخاص للخدمة.