الاتحاد الأوروبي ينتقد ميتا في نموذج أعمال "الخصوصية مقابل المال"

لا يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليك الاختيار بين إعطاء ميتا Meta واللاعبين الرئيسيين الآخرين بياناتك أو أموالك. في بيان له، ذكر المجلس الأوروبي لحماية البيانات (EDPB) أن نماذج "الموافقة أو الدفع" غالبًا لا "تتوافق مع متطلبات الموافقة الصالحة" عندما يتعين على الشخص الاختيار بين تقديم بياناته لأغراض الإعلان السلوكي أو الدفع مقابل الخصوصية.

يجادل EDPB بأن تقديم بديل مدفوع الأجر لجمع البيانات فقط لا ينبغي أن يكون هو الخيار الافتراضي لمنصات الإنترنت الكبيرة. لا يصدر تفويضًا ولكنه يؤكد على أن هذه المنصات يجب أن "تولي اهتمامًا كبيرًا" لتوفير خيار مجاني لا يتضمن معالجة البيانات (أو على الأقل ليس بالقدر نفسه). وقال آنو تالوس، رئيس EDPB: "يجب على المراقبين الحرص في جميع الأوقات لتجنب تحويل الحق الأساسي في حماية البيانات إلى ميزة يجب على الأفراد أن يدفعوا مقابل الاستمتاع بها". "يجب أن يكون الأفراد على وعي تام بقيمة خياراتهم وعواقبها."

حاليًا، يجب على مستخدمي الاتحاد الأوروبي دفع 10 يورو (11 دولارًا) شهريًا مقابل اشتراك خالٍ من الإعلانات أو إجبارهم على مشاركة بياناتهم. ويحقق الاتحاد الأوروبي بالفعل فيما إذا كان هذا النظام يتوافق مع قانون الأسواق الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في بداية شهر مارس.