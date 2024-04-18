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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول يتقدم على أتالانتا بهدف في الشوط الأول

بوابة الوفد الإلكترونية

أنهى فريق ليفربول الشوط الأول من مباراته أمام اتالانتا الايطالي متقدما بهدف في المباراة المقامة على أرض الأخير ضمن منافسا إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

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وسجل محمد صلاح هدف ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

وكان ليفربول قد خسر في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة من أتالانتا على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

تشكيل ليفربول أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ابراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز. 

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