كاسبرسكي تقدم نظام Thin Client 2.0 المحدث بحل المناعة السيبرانية

قدمت كاسبرسكي نظام تشغيل محدّثاً للأجهزة منخفضة الأداء يتميز باتصال مُحسّن، وسرعة أعلى في تسليم التطبيقات، وانخفاض الكلفة الإجمالية للملكية، وواجهة رسومية سهلة الاستخدام، وتفعيل سريع. هو المكون الرئيسي لإنشاء بنية تحتية مبنية على المناعة الرقمية للأجهزة المنخفضة الأداء في مجموعة واسعة من الصناعات بما يشمل الرعاية الصحية، والتمويل، والتعليم، والتصنيع. يتوفر نظام تشغي Kaspersky Thin Client 2.0 في الشرق الأوسط من خلال مذكرة تفاهم مع شركة سكوب الشرق الأوسط.

تصنف الأجهزة منخفضة الأداء (Thin Clients) على أنها نقاط طرفية مصغرة توفر للمستخدمين إمكانية الوصول لسطح مكتب بعيد وتعمل كبديل لمحطات العمل المحلية. وتقدر مؤسسة Verified Market Research، أن قيمة سوق الأجهزة منخفضة الأداء قد بلغت 1.18 مليار دولار في عام 2020، ومن المُتوقع أن تصل إلى 1.36 مليار دولار بحلول عام 2028. ولتلبية هذا الطلب، تعمل كاسبرسكي على تطوير بنيتها التحتية الوظيفية للأجهزة منخفضة الأداء المبنية على نظام تشغيل KasperskyOS بهدف الاتصال الآمن بسطح المكتب البعيد. قدمت الشركة اليوم اصدارها الجديد مع قدرات مُحدثة.

تم تطوير نظام تشغيل 2.0 Kaspersky Thin Client (اختصاراً 2.0KTC ) وفقاً لنهج المناعة السيبرانية الذي يضمن الأمن عبر التصميم. وحتى في البيئات العدائية، يمكن لنظام التشغيل أداء وظائفه الحيوية، حيث يلغي نظام التشغيل KasperskyOS إمكانية اختراق الجهاز. ومع هندسة المناعة السيبرانية، لا توجد حاجة لبرمجيات أمنية إضافية أو أدوات لإدارة الحماية، مما يعني انخفاض الكلفة الإجمالية لملكية المنتج.

يأتي نظام 2.0 KTC مُثبتاً مُسبقاً على منصة عتاد 620Centerm F، كما يُوزع كجهاز نقطة طرفية جاهز، وذلك بموجب عقد تصنيع للمعدات الأصلية بين شركتي كاسبرسكي وCenterm، المُصنع الرائد عالمياً للأجهزة منخفضة الأداء.

تم تحديث قدرات نظام 2.0 KTC بشكل كبير في مجالات الاتصال، والأداء، وقابلية الاستخدام.

قدرات اتصال مُحسنة

يقدم نظام 2.0 Kaspersky Thin Client طرقاً جديدة للاتصال عن بُعد. إذ يتيح تطبيق Web Access للمستخدمين الاتصال بالبيئات البعيدة العاملة على منصة Citrix Workspace وبنية VMware Horizon التحتية باستخدام تقنية 5HTML. كما يدعم نظام التشغيل الاتصال بتطبيقات الأعمال الفردية العاملة على البنية التحتية لخدمات سطح المكتب البعيد من Microsoft ومنصة Windows Server, والخوادم الطرفية العاملة بنظامي تشغيل 10/11 Windows.

أداء أفضل

تتيح تحسينات الأداء سرعة أعلى لوصول التطبيقات إلى سطح المكتب البعيد، ووقت إقلاع أقصر، وسرعة تحديث أعلى بفضل حجم نسخة نظام التشغيل المُصغر. ولا يستغرق وقت تفعيل نظام تشغيل 2.0 KTC عبر الاتصال التلقائي سوى دقيقتين.

قابلية الاستخدام والتصميم

تم تحسين نظام 2.0 Kaspersky Thin Client من حيث قابلية الاستخدام، كما أضيفت إليه ميّزات جديدة. إذ يدعم المنتج الآن الاجتماعات الصوتية، كما يدعم خاصية جديدة لطباعة المستندات من نظام تشغيل ضيف.

وفي حالة انقطاع الاتصال بشكل غير مُتوقع، يقوم نظام التشغيل بإعادة الاتصال بسطح المكتب البعيد تلقائياً ودون الحاجة إلى إجراءات إضافية من المستخدمين. وفي نفس الوقت، تم تحديث نظام الإشعارات، كما توفر رسائل الخطأ معلومات ونصائح مفيدة لطريقة الإصلاح. وبالإضافة إلى ذلك، أُعيد تصميم لوحة الاتصال في البيئة البعيدة، مع إضافة عناصر متحركة جديدة في سيناريوهات مختلفة، بجانب إمكانية تخصيص الواجهة.

تم تصميم نظام التشغيل 2.0 Kaspersky Thin Client لتوفير الحماية بكفاءة للمنظمات ذات الفروع العديدة والشركات المُوزعة جغرافياً. كما يناسب المنتج بالتحديد بنى الأعمال في القطاع المالي وقطاع الرعاية الصحية، والمؤسسات التعليمية والحكومية، ومؤسسات النقل والصناعة، والبنية التحتية للمدن الذكية، والأتمتة الصناعية.

التوزيع في الشرق الأوسط

تم إطلاق نظام التشغيل Kaspersky Thin Client 2.0 في مؤتمر كاسبرسكي للمناعة الرقمية، إلى جانب الإعلان عن أولى الشراكات التجارية المبنية على المنتج المحدث. وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين كاسبرسكي و شركة سكوب الشرق الأوسط، ستقوم سكوب الشرق الأوسط بتوزيع نظام التشغيل Kaspersky Thin Client 2.0 في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن.

علق أندري سوفوروف، رئيس قسم نظام KasperskyOS قائلاً: «نظام تشغيل Kaspersky Thin Client هو منتج آمن عبر التصميم، وسهل الإدارة، ومعقول السعر، وهو مُصمم للصناعات التي تتطلب قوة سيبرانية أكبر. والآن، يوفر نظام التشغيل للعملاء حماية أسرع، وأقوى، وأسهل للاستخدام. وبفضل منصة Centerm F620، تقدم كاسبرسكي نظام Thin Client المُحسّن كجهاز نقاط طرفية جاهز للاستخدام، مما يوفر تكاملاً محلياً جديداً مع البنى التحتية الحديثة لأسطح المكتب الافتراضية. وعبر تقديم المناعة السيبرانية في صناعة أماكن العمل، نعزز مجموعة منتجات شركة كاسبرسكي ونخطو خطوة أخرى نحو عصر المناعة السيبرانية».

قال فادي أبو عقاب، الرئيس التنفيذي لشركة سكوب الشرق الأوسط: «من خلال توحيد الجهود مع كاسبرسكي، تعمل شركة سكوب الشرق الأوسط على تعزيز الدفاعات الرقمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وتبشر شراكتنا بعصر جديد من المرونة السيبرانية، مما يضمن تحصين الشركات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن ضد التهديدات المتطورة. معًا، نعمل معًا على تمكين المؤسسات من خلال حلول المناعة السيبرنية المتطورة والمكونات الإضافية الشاملة لمجموعة إدارة الأمان، مما يحمي بيئتها الرقمية بكفاءة لا مثيل لها».

