كيف تكتشف المضادات الحيوية الإصابة بالسرطان.. دراسة تكشف مفاجأة

أثبتت دراسة إن المضادات الحيوية التتراسيكلين تفتح آفاقًا جديدة لعلاج السرطان، حيث تعمل هذه المضادات الحيوية بطريقة مختلفة عن العلاجات المناعية الحالية.

يشير الباحثون من جامعة أوساكا باليابان إلى أن المينوسكلين، المضاد الحيوي التتراسيكلين، يعزز نشاط الخلايا المناعية لمهاجمة وتدمير الخلايا السرطانية.

علاقة المضادات الحيوية بالسرطان

وفي تحليلهم، اكتشف الباحثون أن المينوسكلين يعزز النشاط المضاد للأورام في الخلايا الليمفاوية التائية، وذلك من خلال استهداف بروتين الجالاكتين -1 الذي يعمل على منع الخلايا الليمفاوية التائية السامة للخلايا من الوصول إلى الورم. وبعد العلاج بالمينوسكلين، لم يعد الجالاكتين -1 قادرًا على منع الخلايا الليمفاوية التائية من هجوم الورم، مما يشير إلى فعالية المضاد الحيوي في التغلب على استراتيجيات الخلايا السرطانية للاختباء من الجهاز المناعي.

ومن الملاحظ أن هذه النتائج تفتح الأبواب لتطوير علاجات جديدة للسرطان، خاصة بالنسبة للمرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات المناعية الحالية. ويعتبر استخدام المضادات الحيوية التتراسيكلين في هذا السياق خطوة مبتكرة، حيث كانت تُستخدم هذه المضادات لعلاج الأمراض المعدية لفترة طويلة.

باستناد إلى هذه الدراسة، يبدو أن توجيه المضادات الحيوية التتراسيكلين لاستهداف الجالاكتين -1 يمكن أن يكون مفتاحًا لعلاجات جديدة وفعالة للسرطان، مما يعزز الأمل في توفير خيارات علاجية مبتكرة للمرضى المصابين بأنواع مختلفة من السرطان.

من ناحية أخرى، يمكن أن تحدث السكتة القلبية في أي لحظة وفي أي مكان، ووفقًا للأطباء، فإن الأنشطة اليومية مثل استخدام المرحاض قد تزيد من خطر الإصابة بها.

يؤكد موقع تايمز ناو أن نقص تدفق الدم إلى الدماغ والأعضاء الأخرى يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوعي أو حتى الوفاة. تشير الدراسات إلى أن الناس الذين يتعرضون لضغط على الجسم أثناء القيام بأنشطة مثل التبرز أو الاستحمام قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة القلبية.

تشير الأطباء إلى أن الضغط الذي يمارسه الشخص على جسمه أثناء التبرز قد يسبب عدم انتظام ضربات القلب، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى توقف القلب المفاجئ. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الضغط على العصب المبهم خلال الإجهاد في المرحاض إلى تباطؤ معدل ضربات القلب. ولا ينبغي تجاهل أثر درجات الحرارة المتغيرة خلال الاستحمام، حيث يمكن أن تؤدي إلى زيادة الضغط على الشرايين والشعيرات الدموية.

علاوة على ذلك، الأشخاص الذين يواجهون خطرًا كبيرًا للإصابة بأمراض القلب غالبًا ما يعانون من الإمساك، الذي يمكن أن يسبب تغيرات في تدفق الدم والضغط على الجهاز الهضمي. ويمكن أن تساهم العوامل الأخرى مثل السمنة، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وتاريخ الأمراض القلبية في زيادة خطر السكتة القلبية.

للوقاية من السكتة القلبية أثناء استخدام المرحاض، ينصح الأطباء باتباع بعض الإرشادات البسيطة مثل تجنب غمر الجسم بالماء الساخن فوق الصدر، وضبط مؤقت أو منبه أثناء الاستحمام، وتجنب الاستحمام الساخن بعد تناول أدوية النوم أو المهدئات. كما يُشجع على الاحتفاظ بالهاتف المحمول بالقرب منك في المرحاض للحصول على المساعدة في حال حدوث أي طارئ.