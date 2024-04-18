سر صادم وراء الوفاة بسكتة قلبية مفاجئة أثناء الاستحمام.. أطباء يحسمون الجدل

يمكن أن تحدث السكتة القلبية في أي لحظة وفي أي مكان، ووفقًا للأطباء، فإن الأنشطة اليومية مثل استخدام المرحاض قد تزيد من خطر الإصابة بها.

أسباب السكتة القلبية

يؤكد موقع تايمز ناو أن نقص تدفق الدم إلى الدماغ والأعضاء الأخرى يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوعي أو حتى الوفاة، حيث تشير الدراسات إلى أن الناس الذين يتعرضون لضغط على الجسم أثناء القيام بأنشطة مثل التبرز أو الاستحمام قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة القلبية.

تشير الأطباء إلى أن الضغط الذي يمارسه الشخص على جسمه أثناء التبرز قد يسبب عدم انتظام ضربات القلب، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى توقف القلب المفاجئ. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الضغط على العصب المبهم خلال الإجهاد في المرحاض إلى تباطؤ معدل ضربات القلب. ولا ينبغي تجاهل أثر درجات الحرارة المتغيرة خلال الاستحمام، حيث يمكن أن تؤدي إلى زيادة الضغط على الشرايين والشعيرات الدموية.

علاوة على ذلك، الأشخاص الذين يواجهون خطرًا كبيرًا للإصابة بأمراض القلب غالبًا ما يعانون من الإمساك، الذي يمكن أن يسبب تغيرات في تدفق الدم والضغط على الجهاز الهضمي. ويمكن أن تساهم العوامل الأخرى مثل السمنة، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وتاريخ الأمراض القلبية في زيادة خطر السكتة القلبية.

للوقاية من السكتة القلبية أثناء استخدام المرحاض، ينصح الأطباء باتباع بعض الإرشادات البسيطة مثل تجنب غمر الجسم بالماء الساخن فوق الصدر، وضبط مؤقت أو منبه أثناء الاستحمام، وتجنب الاستحمام الساخن بعد تناول أدوية النوم أو المهدئات. كما يُشجع على الاحتفاظ بالهاتف المحمول بالقرب منك في المرحاض للحصول على المساعدة في حال حدوث أي طارئ.

على صعيد آخر، تقول الدراسات إن النظام الغذائي المرتبط بالفواكه يمكن أن يكون أمثل لصحتك، وليس فقط للحفاظ على وزن سليم وبشرة مشرقة، بل أيضًا لمساعدتك في خسارة الوزن. تقارير من موقع هيلث سايد تشير إلى أن الفواكه تحتوي على تركيبة غنية من الفيتامينات، المعادن، ومضادات الأكسدة الضرورية لصحتك. لذا، يُنصح بإدراج الفواكه في نظامك الغذائي لتحسين صحتك بشكل عام وتحقيق أهداف فقدان الوزن.

من بين الفواكه التي تساعد في فقدان الوزن:

1. الفراولة: تحتوي على كمية منخفضة من السعرات الحرارية والسكر، مما يجعلها مثالية لمن يسعون لخسارة الوزن. كما أنها تعتبر خيارًا جيدًا لمرضى السكري بسبب انخفاض محتواها من السكر.

2. الكيوي: يحتوي على كمية قليلة من السكر والسعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا جيدًا لمن يسعون لفقدان الوزن، كما أنه يمكن أن يعزز عملية الهضم.

3. البرتقال: يحتوي على الألياف وفيتامين C، واللذين يمكن أن يساعدا في فقدان الوزن بسرعة والشعور بالشبع لفترة أطول.

4. الجريب فروت: غني بفيتامين C والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة ويعزز فقدان الوزن.

5. الأفوكادو: يحتوي على الألياف وحمض الأوليك، اللذان يمكن أن يساعدا في الشعور بالشبع وتعزيز عملية الهضم والتمثيل الغذائي.