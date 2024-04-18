اندرايف تحتفل بالسائقين الفائزين في مسابقة العمرة

احتفلت اندرايف ، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمية، بالسائقين الفائزين في مسابقة شهر رمضان والتي انطلقت في الـ 10 من شهر مارس واستمرت حتى الـ 9 من شهر أبريل الجاري من خلال تنظيم حفل توزيع جوائز بحضور عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام.



عمرة مجانية شاملة الطيران والإقامة والتنقل لمدة هي الجائزة الكبرى التي حصل عليها الفائزين الخمسة في المسابقة وهم عمر وجدي فاروق، محمد كمال، زكي ابراهيم، محمد صلاح، محمد شعبان بعد تحقيقهم أكبر عدد من الرحلات خلال فترة المسابقة، كما منحت inDrive أيضًا للسائقين المشاركين في الفئات الأخرى من المسابقة قسائم شراء مختلفة.





توسيع نطاق المبادرات الداعمة لـ سائقي النقل الذكي في الشرق الأوسط:



نظمت اندرايف مصر مسابقة للسائقين في رمضان 2024 بعد النجاح الذي حققته المسابقة التي اطلقتها اندرايف العام الماضي في دولة المغرب للسائقين حيث فاز السائق الأكثر تحقيقا للرحلات بـ سيارة مجانية، وتلتزم الشركة بتوسيع دعمها لسائقي النقل الذكي بتقديم مسابقات مماثلة في باقي دول الشرق الأوسط.



وتهدف هذه النوعية من المسابقات إلى إبراز مدى تقدير الشركة للعمل الجاد والتفاني الذي أبداه السائقون المشاركون في المسابقة من خلال جوائز نقدية تعد موارد ذات قيمة تساهم في توفير احتياجات حياتهم اليومية، وايضاً توفير بيئة عمل داعمة لـ سائقيها وتحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للسائقين والتي لا تقتصر على الربح وحده، بل تحمل هذه المبادرات معاني سامية وإنسانية.