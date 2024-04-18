د. وجدي زين الدين: مصر سببت صداعا للغرب بسبب فلسطين.. وأمريكا تُشعل الوضع لاستهدافها

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن العالم بأكمله بات يكره الولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت الشعوب لديها يقين ثابت بأنها وراء إحداث الكوارث والانتكاسات.

وأكد زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن أمريكا تخطط لإشعال الوضع في منطقة الشرق الأوسط والهدف الرئيس هو مصر التي سببت في صداع لها وللغرب بسبب القضية الفلسطينية التي لن يجد العالم لها حلال سوى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وأشار إلى أن أمريكا وراء كل المصائب التي يتكبدها الشرق الأوسط وأن لديها إصرار غريب في دعم إسرائيل عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا، مؤكدًا أن أمريكا تدفع إلى زيادة اشتعال الموقف وأنها ستتحمل نتيجة ما تصنعه يديها، فشعوب العالم يجمعون على كراهية أمريكا بسبب ما يروه من تعنت وتجبر وإصرار على إشعال الحروب وإحداث الكوارث.

اللف والدوران

ونوه إلى أن الولايات المتحدة تعتمد أسلوب “اللف والدوران” لإضاعة حق الشعب الفلسطيني، ساخرا من إنجلترا وواصفا إياها بـ “تابعه قفة" للولايات المتحدة والتي تتحمل الأزمة التي يعيشها العالم في الوقت الحالي.

وأكد أن إعلان دولة فلسطينية من خلال الأمم المتحدة في يد الولايات المتحدة الأمريكية التي تدير “لعبة قذرة” فتقول أشياء وتتصرف عكس ما تقول ضمن تصريحات متضاربة منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إلى أن مصر تتحمل العبء الأكبر من مساعدات قطاع غزة، وأن ما يقترب من 80% منها مصدره الدولة المصرية.