الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. وجدي زين الدين يوجه رسالة عاجلة لمدبولي.. ويحذر من كارثة أبطالها التجار الجشعين (فيديو)

د. مصطفى مدبولي ود.
د. مصطفى مدبولي ود. وجدي زين الدين

وصف د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، بتصرفات بعض التجار في المماطلة بالإفراج عن بضائعهم من الموانيء بعد توفير الحكومة النقد الأجنبي اللازم لهم بالكارثة، مضيفًا أنهم جشعين يعملون ضد المواطن وليس ضد الحكومة والدولة من أجل مصالح شخصية هدفها تحقيق كم كبير من الأرباح.

 

وأشاد زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، بمبادرة الحكومة بمصادرة البضائع من الموانئ حال عدم استلامها في مدة تتجاوز الشهر، مطالبًا بتفعيل دور وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك.

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ووجه  رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، رسالة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، كاشفًا أن هناك عجز كبير في الموظفين الذين يتولون مسئولية الرقابة على الأسعار والسلع والأسواق، مطالبا بتدعيم جهاز حماية المستهلك والجهات المشرفة بالرقابة على الأسواق على مستوى مراكز ومدن الجمهورية.

 

وأبدى رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، اندهاشه من وجود مفتش واحد تابع لوزارة التموين يشرف على أحد المراكز بأحد محافظات الجمهورية، لافتًا إلى ضرورة جعل يد الدولة هي الطولى في الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق.

 

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