الخميس 18 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. وجدي زين الدين: أمريكا تعتمد سياسة "اللف والدوران" لإضاعة حق الشعب الفلسطيني

د. وجدي زين الدين
د. وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

أكد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، أن مصر تتحمل العبء الأكبر من مساعدات قطاع غزة، وأن ما يقترب من 80% منها مصدره الدولة المصرية.

وقال زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إن إعلان دولة فلسطينية من خلال الأمم المتحدة في يد الولايات المتحدة الأمريكية التي تدير “لعبة قذرة” فتقول أشياء وتتصرف عكس ما تقول ضمن تصريحات متضاربة منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

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ولفت إلى أن الحل في إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط يكمن في تفعيل قرارات المجتمع الدولي وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، منوها إلى أن الولايات المتحدة تعتمد أسلوب “اللف والدوران” لإضاعة حق الشعب الفلسطيني، ساخرا من إنجلترا وواصفا إياها بـ “تابعه قفة" للولايات المتحدة والتي تتحمل الأزمة التي يعيشها العالم في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن أمريكا وراء كل المصائب التي يتكبدها الشرق الأوسط وأن لديها إصرار غريب في دعم إسرائيل عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا، مؤكدًا أن أمريكا تدفع إلى زيادة اشتعال الموقف وأنها ستتحمل نتيجة ما تصنعه يديها، فشعوب العالم يجمعون على كراهية أمريكا بسبب ما يروه من تعنت وتجبر وإصرار على إشعال الحروب وإحداث الكوارث.

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