حاميها حراميها.. اعتقال مديرة وكالة مكافحة الفساد في دولة أوروبية بتهمة الفساد (فيديو)

ألقي القبض على يلينا بيروفيتش، مديرة وكالة مكافحة الفساد في الجبل الأسود، بتهم تتعلق بقضية فساد في انعكاس للمثال المصري الشهير “حاميها حراميها”.

وكان مكتب المدعي العام يحقق مع السيدة بيروفيتش منذ فترة، وانتهت المرحلة الأخيرة من التحقيق باعتقالها، ولكن، ودون إبداء الأسباب، أعلن في أواخر مارس عن فتح قضية تحقيق تتعلق بإساءة استخدام الأموال.

وجد مفتشون من وزارة المالية وجود مخالفات في عمل وكالة مكافحة الفساد وأحالوا النتائج التي توصلوا إليها إلى مكتب المدعي الخاص بأن بيروفيتش قد طلبت ساعات عمل إضافية في عام 2023 في انتهاك لقانون الأجور في القطاع العام وحصلت على مكافأة تبلغ حوالي 13,500 يورو.

وفي العام الماضي، تقدمت منظمة غير حكومية بشكوى جنائية ضد بيروفيتش، متهمة إياه بإساءة استخدام المنصب.

وزعمت المنظمة أن بيروفيتش قرر تخصيص سيارتين تابعتين للوكالة له ولمساعديه للاستخدام المستمر. كما قام فريق التدخل السريع التابع للشرطة بتفتيش سيارات الوكالة التي يستخدمها بيروفيتش.

ونفت بيروفيتش مرارًا وتكرارًا وبشكل علني جميع الادعاءات الموجهة ضدها. ونفت بيروفيتش اتهامات الحزب الحاكم بأنها كانت تدافع عن مسؤول رفيع المستوى في الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، الذي يصنف 180 دولة ومنطقة حول العالم من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام، ويتبع مقياسًا من صفر (الأكثر فسادًا) إلى 100 (الأقل فسادًا).



وفقًا للمؤشر، سجل أكثر من ثلثي الدول أقل من 50 من أصل 100، مما يشير بقوة إلى أنها تعاني من مشاكل فساد خطيرة. فالمتوسط ​​العالمي عالق عند مستوى 43 فقط، في حين أن الغالبية العظمى من الدول لم تحقق أي تقدم أو تراجعت في العقد الماضي. علاوة على ذلك، تراجعت 23 دولة إلى أدنى درجاتها حتى الآن هذا العام.



وتتصدر الدنمارك بـ90 درجة على المؤشر للسنة السادسة على التوالي، تليها فنلندا ونيوزيلندا بدرجات 87 و85 على التوالي. ونظرًا لأنظمة العدالة التي تعمل بشكل جيد، تعد هذه الدول أيضًا من بين أفضل الدول في مؤشر سيادة القانون.



ومن الدول العربية، تحتل الصومال آخر مرتبة (المرتبة 180) ضمن القائمة بنتيجة بلغت 11 من 100، وجاءت وسوريا في المرتبة الـ177 عالميًا بنتيجة 13 درجة، واليمن في المرتبة الـ176 بنتيجة 16. وجميعهم يتأثرون بالأزمات طويلة الأمد، ومعظمها من الصراعات المسلحة.