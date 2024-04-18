ختام فاعليات الأنشطة التربوية بتعليم نجع حمادي

نظمت إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، برئاسة عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، اليوم الخميس، حفل ومعرض ختام الأنشطة التربوي للعام الدراسي 2023/2024، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، و صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بقنا، والحاج سعيد حسن رئيس مجلس أمناء المديرية، والنائب السيد المنوفي عضو مجلس النواب، والنائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب، ونخبة من مديري الإدارات النوعية بالمديرية، و موجهي عموم الأنشطة التربوية بالمديرية، ونائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، و مديري إدارات الأوقاف، والأزهر، والصحة، وعدد من القيادات التنفيذية.

من جانبه، رحب عفت محمد وزيري مدير الإدارة التعليمية بنجع حمادي، بالدكتور محمد السيد وكيل الوزارة، و وكيلة المديرية و صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بقنا، والحاج سعيد حسن رئيس مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم بقنا، وجميع السادة الحضور من قيادات المديرية، مؤكدا على أهمية الأنشطة التربوية والتى تعد المحرك الرئيسى والداعم للتعلم والذى يتفق ورؤية وزارة التربية والتعليم، وخطة التنمية المصرية المستدامة.. منوهاً أن المعرض شمل عدة أنشطة للطلاب والطالبات، ومشيداً بالمجهود المبذول فى المعرض.

وأشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بحسن تنظيم وإعداد حفل ختام الأنشطة التربوية ومعارض الأنشطة، مقدما الشكر والتقدير لفريق الخدمات التربوية لإدارة نجع حمادي التعليمية برئاسة رمضان حمدون، وموجهى الأنشطة والمعلمين و الاخصائيين بمعارض الأنشطة المختلفة، الذين بذلوا الجهد لإخراج المعرض بهذا الشكل المميز، والأداء الفعال والمتميز للأنشطة التربوية على مدار العام الدراسي، مقدما شكره للطلاب والطالبات منفذي الفقرات و الاستعراضات الفنية والرياضية.

فى ذات السياق، أكد وكيل الوزارة ، علي أنه استمتع بحضور الحفل الذى تم تحت إشراف قسم الخدمات التربوية، و استضافته "مدرسة الإصلاح الزراعي الابتدائية بمدينة نجع حمادي"، ولهم كل الشكر والتقدير على المجهود المشرف والتنظيم المميز، للحفل والمعارض و اظهاره فى أبهى الصور، موجهاً لقيادات إدارة نجع حمادي التعليمية من مدير عام الإدارة، مديرى مراحل ورؤساء أقسام وموجهين، الشكر والتقدير جهودهم.

وكان في استقبال الحضور الأستاذ عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، والأستاذ محمد فتحي المرواني رئيس العلاقات العامة والإعلام، ورمضان حمدون رئيس قسم الخدمات والأنشطة والخدمات التربوية، وعصام خلف مدير التعليم الخاص وأحمد فراج، وأحمد أبو الدهب مسؤولا أمن الإدارة.

وقدم الطلاب فقرات و استعراضات رياضية، وفنية، خلال الحفل الفني، والذى تضمن أيضا عروضا مسرحية، و إلقاء الشعر وغيرها من الفقرات الفنية و الاستعراضية