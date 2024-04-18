مجموعات بطولة أفريقيا للطائرة .. الشرطة الرواندي يفوز على بافالوز الزامبي

انتصر فريق الشرطة الرواندي للكرة الطائرة ، على منافسه فريق بافالوز الزامبي بنتيجة 3ـ0، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» التي ينظمها النادي الأهلي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.





أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهد اللقاء تفوقًا كبيرًا من جانب الشرطة الرواندي، ليحقق الفوز على منافسه في ظل الإرسال المتقن وحائط الصد والضربات الساحقة.

وتفوق الشرطة الرواندي في الشوط الأول بنتيجة 25-17، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-18، قبل أن يحسم الفريق الرواندي الشوط الثالث والمباراة لصالحه بنتيجة 25-11.

ومن جانبه أعرب المدير الفني للفريق الرواندي عن سعادته بعد الفوز على فريق جرين بافالوز الزامبي بنتيجة 3-0، مؤكدا أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو المنافسة على اللقب.