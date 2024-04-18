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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إجراءات رادعة وإزالة فورية لمخالفات البناء والإشغالات بدمياط الجديدة

مخالفات البناء
مخالفات البناء

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن سلسلة من الإجراءات الرادعة والإزالة الفورية لمخالفات البناء في المدينة، بهدف الحفاظ على النسق المعماري والحضاري الذي تم بناؤه بعناية،  يأتي ذلك في إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة.

وفي سياق ذلك، تم إحباط محاولة بناء أعمدة وتقفيل مظلة مفتوحة الجوانب وتحويلها لوحدة سكنية بقطعتي أرض سكنية بجنوب الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعتين.

وأكد رئيس الجهاز، على أهمية استمرار المتابعة المستمرة والرصد لإزالة أي مخالفة في مهدها، مشيرًا إلى عدم التهاون مع أي مخالفات عشوائية بالمدينة، وتم التحفظ على المعدات وإيداعها جراج الجهاز، علاوة على ضبط ومصادرة عدد (5) تكاتك وكذا عددا من فاترينات السجائر، وإيداعها داخل المخازن المركزية للجهاز، بينما جار إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالف في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، جاءت هذه الإجراءات تنفيذا للقرارات الصادرة بشأن التصدي والتعامل بكل حزم مع مخالفات البناء، مما يعكس إلتزام الجهاز بحفظ النسق المعماري والحضاري في مدينة دمياط الجديدة وتوجيهات الحكومة بتطبيق القوانين واللوائح بحزم ودقة.

 

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