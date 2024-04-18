مبيعات الأجانب تعصف بالبورصة وتتكبد 88.4 مليار جنيه وسط مخاوف تصاعد العنف

عصفت مبيعات المستثمرين الأجانب بمؤشرات البورصة خلال جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية بسبب تصاعد الأحداث في المنطقة

خسر رأس المال السوقي للأسهم 88.4 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 2.003.2 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 4.5% ليصل إلى مستوي 28332 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 4.8% ليغلق عند مستوى6504 نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 9257 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 3.7 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 7 مليار جنيه.