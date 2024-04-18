محافظ أسوان يتفقد مشروع إحلال شبكات وخطوط الصرف الصحى بحى شرق

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، صباح اليوم، بجوله ميدانية، تفقد بها مسار مشروع إحلال شبكات وخطوط الصرف الصحى بنطاق حى شرق المدينة بقطر 500 مللى مواسير ( UPVC ) البلاستيكية وبطول 1 كم بدءاً من معسكر الوقود، ووصولاً إلى قسم شرطة أسوان ثان وبتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه.

رافقه خلال الجولة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، ومديرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمرور والمتابعة الميدانية، ورئيس مركز ومدينة أسوان.

أكد اللواء أشرف عطيه، أنه جارى تكثيف الجهود لتنقيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية المتهالكة ، وإقتحام المشاكل المتراكمة بهذا القطاع الهام بمختلف المناطق والأحياء السكنية بالمراكز والمدن وفقاً للرؤية الشاملة والطموحة التى تنتهجها المحافظة، لافتاً إلى أنه تم سيتم تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد لخدمة أكثر من 35 ألف نسمة بمناطق شرق المدينة ، وبالتالى القضاء على أحد المشاكل المتراكمة منذ أكثر من 15 عاماً ، والمتمثلة فى الطفح المستمر لبيارات وخزانات الصرف الصحى.

وأشار إلى أن هذا المشروع يتكامل مع تنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 متر حيث تم تكليف مكتب إستشارى متخصص لدراسة تنفيذ أعمال التوسعة لمحور شارع السماد أعلى أعمال التغطية لتحقيق السيولة المرورية ، وتطوير محور رئيسى وهام لإستيعاب الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية ، فضلاً عن مشروع تحسين مياه الشرب الذى تتفذه المعونة السويسرية على مراحل متتالية لخدمة مناطق شرق المدينة فى خور عواضة والخطارية والأمبركاب والناصرية والسيل .