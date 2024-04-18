دورة تدريبية حول "أسس ومهارات ريادة الأعمال" بكلية الخدمة الإجتماعية بالفيوم

شهدت الدكتورة نادية حجازي وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الخميس الدورة التدريبية التي نظمتها وحدة متابعة الخريجين بالكلية تحت عنوان" أسس ومهارات ريادة الأعمال" والتى اقيمت تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية.

حضر الدورة الدكتور يوسف عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان طنطاوي مدير الوحدة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وحاضر خلالها مصطفى هلال المدرب المعتمد بمجال ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات بمحافظة الفيوم.

أكد الدكتور يوسف عبد الحميد أن جامعة الفيوم أنشأت مركزًا لمجال ريادة الأعمال بهدف تقديم كافه أوجه المساندة والدعم للطلاب فيما يتعلق بمشروعاتهم ورعاية أفكارهم الإبداعية والابتكارية فيما يتعلق بمشروعاتهم في مجال ريادة الاعمال، والذي بات من أهم المجالات في الوقت الراهن، وذلك من خلال برتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

مصر وريادة الاعمال النسائية

واضاف أن مصر دولة رائدة على مستوى مشروعات ريادة الأعمال النسائية بما يقدمنه للكثير من الافكار المبتكرة والأبداعية التي توفر فرص عمل عديدة وعائد ربحي مناسب، موجهًا الطلاب بأهمية مواصلة التعلم والارتقاء بالمهارات الشخصية وتنمية الذات من أجل التأهل الجيد للمنافسة في سوق العمل.

وأوضحت الدكتورة نادية حجازي أن الدولة المصرية تولي مجال ريادة الأعمال اهتمامًا كبيرًا، بعد أن أصبح هذا المجال من أهم المجالات على المستوى الدولي والمحلي، مضيفة أن مفهوم ريادة الأعمال يشمل العديد من التعريفات والتصنيفات والتي تعتمد في الأساس على إنشاء وتصميم مشاريع جديدة غير تقليدية على المستوى الفردي أو المؤسسي أو المجتمعي، بهدف تحقيق عائد مادي أو معنوي أو من أجل إيجاد حلول مبتكرة لحل مشكلات مثل الفقر والبطالة.

واشارت الدكتورة حنان طنطاوي أن اللقاء يهدف إلى توعية الطلاب بمجال ريادة الأعمال من خلال عقد سلسلة من الدورات التدريبية والندوات، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي يقدم ويتيح الكثير من الخدمات المختلفة لطلاب جامعة الفيوم.

وخلال الدورة التدريبية قام مصطفى هلال بتناول المفاهيم المتنوعة لريادة الأعمال والتي ترتبط بشكل اساسي بالافكار الابداعية والابتكارية سواء من ناحية فكرة المشروع والخدمة أو الابتكار في طريقة تقديم الخدمة او توزيع وتسويق المشروع ومنتجاته.

كما تمت مناقشة الفرق بين رجل الأعمال ورائد الأعمال فيما يتعلق بخوض المخاطرة التجارية المحسوبة، كما تم تناول خصائص ومهارات رائد الأعمال الناجح وخطوات دراسة السوق ومعرفة احتياجاته ومتطلبات العملاء والمستهلكين.

وكذلك مناقشة معايير تحديد مشروعات ريادة الأعمال من حيث قدرة المشروع أو الخدمة على حل المشكلات، واحتياج السوق لهذه الخدمة، وشرائح العملاء المستهدفين، وقابلية الخدمة أو المنتج المقدم للتنفيذ والتمويل والتدفق الربحي، والاستمرارية، وقابل للتطوير والنمو، والقدرة الشرائية للعملاء، وأن يكون المنتج يتمتع باشتراطات الأمان والسلامة.

كما قام مصطفى هلال بتناول أهمية دراسة المشروع من حيث نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات المتوقعة خلال مراحل التنفيذ.

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