ضبط 550 كيلو دقيق تم تجميعه بمخبز سياحي بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية، بدائرة بندر أول الفيوم.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز وإدارة تموين بندر أول الفيوم، والجهات المعنية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

تحرير 21 محضر وتقرير ضد المخابز السياحية بالفيوم

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت اليوم الخميس بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق الإدارات التموينية، وتمكنت الحملة من ضبط صاحب مخبز لقيامه بتجميع عدد 11 شيكارة دقيق مخابز سياحية، بالإضافة إلى تحرير عدد 21 محضر وتقرير ضد المخابز البلدية والسياحية بمدينة الفيوم.

وفي نفس السياق قامت الحملات التموينية بالمرور على المخابز البلدية والسياحية بنطاق الإدارة التموينية وقامت بضبط عدد من المخالفات، ومنها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وكذلك لعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي من خلال قائمة الأسعار التى يتم وضعها في مكان ظاهر للمستهلكين.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.

وشدد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.