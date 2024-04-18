الأهلي يحدد للاعبين شروط إلغاء عقوبة الـ٤٠٠ ألف جنيه

كشف الاعلامي محمد شبانة كواليس الجلسة التي جمعت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع لاعبي الفريق قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي.

وقال شبانة خلال برنامجه من الأخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الخطيب وعد اللاعبين برفع العقوبات الموقعة عليهم بسبب الهزيمة من الزمالك والبنك الاهلي والتعادل مع إنبي والتي وصلت مجمعة إلى ٤٠٠ ألف جنيه بشرط تخطي عقبة مازيمبي والوصول إلي المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يرفع راتب جوميز حال تحقيق الكونفدرالية

أكد الاعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بنادي الزمالك قد استقرت على تمديد تعاقد المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز مع رفع راتبه في حال فوزه بلقب بطولة الكونفدرالية.

وأضاف شبانة خلال برنامجه من الاخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الادارة وعدت المدير الفني برفع قيمة عقده بنسبة كبيرة مع التمديد في حال تحقيق اللقب.

وأشار شبانة إلى أن الزمالك هو الأقرب والأحق للفوز باللقب الأفريقي هذا الموسم.