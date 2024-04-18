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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أول تعليق من لجنة الحكام على هدف الزمالك الثاني أمام الأهلي

ابراهيم نور الدين
ابراهيم نور الدين

صرح محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام لبرنامج الماتش بأنه راضٍ تمامًا عن أداء طاقم التحكيم خلال مباراة القمة الماضية، وقد قيم فاروق طاقم تحكيم مباراة القمة بدرجة 8.4. 

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وأردف فاروق بأن الحكم إبراهيم نور الدين كان في كامل تركيزه، وعلي وعي تام بقيمة المباراة ومتابعة العالم العربي بالكامل لها.
أوضح نائب رئيس لجنة الحكام أن تصريحات نورالدين لم تكن مقصودة، فمباراة الأهلي والزمالك حتى لو مباراة ودية فهي مباراة قوية دون شك.
واضاف فاروق بأنه لا توجد مباراة تخلو من الأخطاء التحكيمية مثلما لا توجد مباراة تخلو من  أخطاء المدربين واللاعبين، إلا أن مباراة القمة الاخيرة لم تتضمن  اي خطأ مؤثر على نتيجة المباراة، والهدف الثاني الذي سجله الزمالك كان صحيح بنسبة 100%.

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