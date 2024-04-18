أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، على تعيين المهندس علاء الخشن رئيساً تنفيذياً لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات (RCX)، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، اعتباراً من أبريل الجاري.

يتمتع علاء الخشن بخبرة واسعة في قطاع الاتصالات، وخدمات التعهيد، والصناعات التكنولوجية تزيد عن 20 عاماً. كما شغل عدداً من المناصب القيادية لدى العديد من الشركات البارزة حول العالم، من بينها نائب الرئيس والمدير العام لشركة ECCO Outsourcing، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة Majorel UK، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات بالإمارات العربية المتحدة. كما شغل مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لشركة Webhelp الفرنسية، حيث كان مسؤولاً عن إنشاء وتطوير Webhelp في مصر كمقدم خدمة BPO في السوق المتنامية بالمنطقة.

من جانبه أعرب مدحت خليل، رئيس مجلس الشركة، عن سعادته بانضمام المهندس علاء الخشن إلى المجموعة، مشيراً إلى أن مهاراته في إدارة شؤون الموظفين والأفراد تبرهن على قدرته على إنجاز مهمة تعزيز إمكانات RCX كشركة رائدة عالمياً في قطاع خدمات تعهيد العمليات التجارية.

وأضاف خليل: "كشركة مصرية-عالمية يمتد نطاق عملها لخمس قارات حول العالم، تمثل القيادة المستنيرة ركيزة أساسية للنجاح وضمان تحقيق أهداف النمو المستدام والريادة التي تسعى إلى تجسيدها الشركات التابعة لراية القابضة للاستثمارات المالية في مختلف القطاعات. من ثم، فإننا نعتز بانضمام المهندس علاء الخشن الذي يتمتع بخبرة ممتدة في الصناعات التكنولوجية ومجال الاتصالات وخدمات التعهيد تزيد عن 20 عاماً".

جدير بالذكر أن RAYA CX، هي شركة تابعة راية القابضة للاستثمارات المالية، وقد أدرجت في عام 2023 ضمن قائمة أفضل 100 شركة حول العالم في مجال التعهيد، وذلك للعام الثالث على التوالي. وتقدم RCX دعماً متطوراً من الجيل التالي لتجربة عملاء استثنائية نيابةً عن عملائها في العديد من القطاعات المختلفة. منذ عام 2001، كانت RAYA CX شريك تجربة العملاء ومزود الخدمات العالمي لشركات فورتشن 1000 في أمريكا الشمالية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا. من خلال تقديم حلول تعهيد متكاملة بأكثر من 15 لغة من 14 فرعاً تقع في كل من القاهرة والغردقة بجمهورية مصر العربية، ودبي بالإمارات العربية المتحدة؛ والرياض والخبر بالمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ووارسو ببولندا، بالاستناد إلى تكنولوجيا متطورة وجهود التحسين المستمر والمبتكر لجميع خدماتها.