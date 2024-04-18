تكريم المدارس الفائزة بالمركز الأول بمسابقة الإلقاء ومسرحة المناهج بالمنشاه

كرم محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج ونقيب المعلمين بقاعة مدرسة المنشاه الإعدادية الحديثة بنين المدارس الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة الإلقاء الشعري ومسرحة المناهج والتي نظمها توجيه التربية المسرحية بتعليم المنشاه بقيادة هريدي أحمد هريدي موجه أول التربية المسرحية وإشراف توجيه عام التربية المسرحية بقيادة صلاح الدين البهلولي موجه عام التربية المسرحية بسوهاج.







جرت فعاليات تكريم المدارس الفائزة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج وسليمان بخيت وكيل المديرية وماهر عبدالخالق عبداللاه مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية .





وهنأ مدير عام الإدارة توجيه التربية المسرحية بالمنشاه والمدارس الفائزة بمسابقة مسرحة المناهج على مستوى المحافظة مؤكداً على أن تعليم المنشاه حقق فوزاً جديداً بحصوله على المركز الأول على مستوى المحافظة في أهم مسابقات التربية المسرحية (مسابقة مسرحة المناهج للمرحلة الإبتدائية) وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة وسليمان بخيت وكيل المديرية وماهر عبدالخالق عبداللاه مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وبإشراف توجيه عام التربية المسرحية بالمديرية بقيادة صلاح الدين البهلولي الموجه العام وهريدي أحمد الموجه الأول لمواكبة المناهج الجديدة ورؤية الوزارة وتوجهات الجمهورية الجديدة في توعية الأطفال وإعداد جيل قادر على المواجهة والتصدي لكافة المشكلات





وقدم محمد أبو الفضل تحية شكر وتقدير لمدير عام الشؤون التنفيذية وموجه عام التربية المسرحية بالمديرية وتوجيه التربية المسرحية بالمنشاه وإدارات المدارس الفائزة وكل من ساهم في حصاد هذه المراكز المتقدمة التى عكست إهتمام قطاع التعليم بالمنشاه بالأنشطة التربوية إيماناً منها بدورها الفعال فى صقل وبناء شخصية الطلاب وإتاحة الفرصة للموهبين منهم للتعبير عن قدراتهم الإبداعية وميولهم التربوية.





وأشار مدير عام تعليم المنشاه إلى أن مسرحة المناهج تعد أحد المحاور الرئيسية التى تتبناها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الأستاذ الدكتور رضا حجازى فى خطة تطوير التعليم وذلك فى إطار الحرص على جعل المنهج الدراسي أكثر تشويقاً وجذباً للطلاب حيث تتيح مثل هكذا منافسات فرصة المشاركة والتمثيل ويمكنها اكتشاف مواهب الطلاب والارتقاء بذوقهم وجعل المادة الدراسية أكثر جذباً وتقديمها فى قالب شيق ومبسط مما يدعم تحصيل الطلاب دراسياً.





لافتاً إلى أن توجيه عام التربية المسرحية تبنى تنظيم مسابقات الإلقاء الشعري ومسرحة المناهج والتي تقدم فيها عروضاً مسرحية مأخوذة عن دروس مقررة فى المناهج الدراسية لجميع طلاب مرحلة التعليم الأساسى حتى تصل المعلومة للطلاب فى إطار يجمع بين المتعة والتعليم والهواية والاستذكار والترويح والالتزام، متمنياً للجميع التوفيق الدائم والسداد.





وفي سياق متصل هنأ الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وسليمان بخيت، وكيل المديرية، وماهر عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية، توجيه عام الصحافة المدرسية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، بمناسبة فوز مدارس المحافظة بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقات الصحافة المدرسية، كما يقدمون التهنئة لكل من المدارس الفائزة والطلاب المشاركين في المسابقات.





حيث تمكنت مدرسة جرجا الإعدادية بنات من الفوز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة النشرة الإخبارية المصورة للمرحلة الإعدادية، عن طريق الطالبات: منار متولي إبراهيم، وريم يوسف محمد، ورقية محي الدين عباس، ونورهان السادات خلف، وجودي ناصر علي، وبسملة أحمد علي .





كما تمكنت مدرسة طارق بن زياد التجريبية للغات من تحقيق المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الحديث الصحفي للمرحلة الإعدادية، عن طريق الطلاب: مصطفى محمد جمال، ومريم صفوت أحمد، ومروين أيمن صبري.





وكذلك تمكنت مدرسة طهطا الإبتدائية من تحقيق المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة القصة القصيرة للمرحلة الابتدائية، عن طريق الطالبة سندس عادل عبد النبي.





كما تمكنت مدرسة فصول برديس التجارية بنات من تحقيق المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية لمرحلة التعليم الثانوي الفني، عن طريق الطالبات: إسراء حازم عبد الرحيم، وآية أشرف أبو الحمد، وياسمين حازم أحمد، ودنيا حمدي جمال، ورشا عادل أبو عمرة.