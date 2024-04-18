مستشارة وزيرة الثقافة تكشف جهود توثيق التراث المصري غير المادي (فيديو)

كشفت الدكتورة نهلة إمام، مستشارة وزيرة الثقافة للشؤون التراث غير المادي، تفاصيل جهود الدولة في توثيق التراث غير المادي تزامنا مع الاحتفال بيوم التراث العالمي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الخميس، أن وزارة الثقافة لديها اهتمام كبير بالمباني التاريخية، ويظهر في إقامة معرض مآذن وقباب للاحتفال بالـ1000 مآذنة.

وأكدت أنّه من التراث التي تحتفل به مصر اليوم في دار الوثائق والمحفوظات، إذ تظهر جهود الدولة والوزارة في استعادة المخطوطات من الخارج على مدار السنوات الأخيرة.

وذكرت أن التراث غير المادي، يتمثل في التصورات وأشكال التعبير والحكايات والمهارات، موضحة أنه كان لدينا السيرة الهلالية من روائع التراث العالمي، والتي جرى تسجيلها قبل سنة 2016 في اتفاقية 2003 لصون التراث الغير المادي، ثم بعد ذلك تم تسجل الأراجوز.

معاناة ما قبل تسجيل الأراجوز

وتابعت: “قبل ما نسجل الأراجوز كنا نعاني من العدد المحدود من لاعبيه والإتفاقية ساعدت على نشره، إضافة إلى تسجيل النخلة بعد ذلك، ثم تسجيل فنون الخط العربي”.

وأشارت إلى أن الاتفاقية بها نقاط مضيئة تقول إن هذا التراث يمتلكه الإنسان، موضحة: “مثلًا ممكن أكون عندي أكلة لكن موجودة في السودان، ساعتها من حق الدولتين أنهم يشتركوا فيها في ملف مشترك، والأصل في التراث هو نشر الاحترام المتبادل والتعاون”.