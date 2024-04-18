محافظ جنوب سيناء يبحث مع وزيرة الثقافة إقامة عدة فاعليات لتنشيط السياحة

استقبل اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وذلك علي هامش زيارتها للمحافظة لتفقد أعمال المسرح المكشوف بطور سيناء، يرافقها عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يأتي ذلك بحضور اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، وأحمد فريج مدير فرع ثقافة جنوب سيناء.

تم خلال اللقاء بحث إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك ضمن الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وخلال الفترة المقبلة تنشيطا للسياحة بمدينة شرم الشيخ والمدن السياحية الاخري، وذلك عن طريق عروض مختلفة فنية تحييها الفرق التابعة للوزارة، و الاوبرا ، بمسارح المحافظة المختلفة، كما تناول اللقاء مناقشة عددا من الموضوعات الثقافية الهامة المشتركة بين المحافظة، ووزارة الثقافة.