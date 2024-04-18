وزيرة الثقافة توجه بتطوير المسرح الشتوي بقصر ثقافة طور سيناء

استقبلت فرقة تلقائيين أطفال الطور بجنوب سيناء، اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك خلال زيارتهم لقصر ثقافة طور سيناء، بالاستعراضات السيناوية التي تعبر عن طبيعة الفنون البدوية.

كما قدمت فرقة تلقائيين كبار جنوب سيناء، وفرقة جنوب سيناء للفنون الشعبية، بعض الفقرات الاستعراضية، واستمعت الوزيرة لقصيدة وطنية من إحدى الأطفال، والتي نالت إعجابها..

تفقدت وزيرة الثقافة، يرافقها محافظ جنوب سيناء،معرض أشغال المرأة للمشغولات اليدوية، والتي تضمن مشغولات "ايتماين، خرز، كروشيه"، إضافة إلى الملابس السيناوية، وتفقدت أيضًا المسرح الشتوي بقصر الثقافة.

وأثنت وزيرة الثقافة على مواهب أبناء جنوب سيناء المتنوعة، مشيدة بدور محافظ جنوب سيناء، في رعاية هذه المواهب، وسعيه الدائم لتوفير الخدمات الترفيهية التي تقدم لسكان المحافظة من قبل قصر الثقافة على مستوى المدن من خلال الحفلات التي تقام في الساحات والميادين وورش العمل الفنية المختلفة التي تعمل على تنمية المواهب في كافة المجالات.

ووجهت وزيرة الثقافة، بضرورة رفع كفاءة قصر ثقافة مدينة طور سيناء، على أن يجري البدء بتطوير المسرح الشتوي، وتزويده بكافة الإمكانيات الحديثة، ليصبح سينما مفتوحة تستقبل المواطنين على مدار العام، مع تطوير ورفع كفاءة كراسي المسرح البالغ عددها 320 كرسي.

وأكد محافظ جنوب سيناء، على رعايته المستمرة للموهوبين من أبناء المحافظة، وحرصه على توفير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية، لتنمية مواهبهم، والاستفادة منهم في إقامة الحفلات خلال الأعياد ولمناسبات، خاصة أن المحافظة تزخر بالمواهب.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور، و أمل عبد الله، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأحمد فريح، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء..