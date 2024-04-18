الوقت المناسب لتناول الشعير للاستفادة من فوائده الخمسة بشكل صحيح

يظهر الشعير، المعروف بفوائده الغذائية والصحية، كمصدر متعدد الاستخدامات يمكن تناوله في أوقات مختلفة، إذ يعزز تناوله في أوقات معينة من استفادة أقصى مقدار من فوائده.

فوائد تناول الشعير

وفقًا لموقع "Onlymyhealth"، يعتبر الشعير جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي الصحي، ويشير البحث الذي شمل أكثر من 360 ألف شخص إلى أن المتناولين لأعلى كميات من الحبوب الكاملة، مثل الشعير، كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 17٪ من الأمراض مثل السرطان والسكري مقارنة بالذين يتناولون كميات أقل من الحبوب الكاملة.

يمكن دمج الشعير في وجبات الطعام بطرق متعددة للاستفادة من فوائده الصحية. على سبيل المثال، يمكن تضمينه في وجبة الإفطار مع العصائر لتوفير طاقة مستدامة وعناصر غذائية أساسية لبدء عملية التمثيل الغذائي. وفي وجبة الغداء، يمكن دمجه مع السلطات أو الشوربة للحصول على وجبة مغذية ومرضية، حيث يعزز احتواؤه العالي من الألياف الشبع ويمنع الإفراط في تناول الطعام، مما يجعله خيارًا ممتازًا للتحكم في الوزن.

فوائد الشعير

ومن بين الفوائد الصحية الرئيسية للشعير

غنية بالألياف

يُعتبر الشعير مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية، التي تساعد على الهضم وتعزز انتظام حركة الأمعاء، وتخفيض مستويات الكوليسترول.

كثافة المغذيات

يحتوي الشعير على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين ب، والحديد، والمغنيسيوم، والسيلينيوم، والزنك، والتي تعتبر حيوية لإنتاج الطاقة وتعزيز وظيفة المناعة.

صحة القلب

تساعد ألياف بيتا جلوكان القابلة للذوبان في الشعير على خفض مستويات الكوليسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

التحكم في نسبة السكر في الدم

يحتوي الشعير على نسبة سكر في الدم منخفضة ونشا مقاوم، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم والحد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

إدارة الوزن

يساهم ارتفاع محتوى الشعير من الألياف والبروتين في الشبع وتقليل الجوع، مما يجعله مفيدًا في الأنظمة الغذائية للتحكم في الوزن.

طرق التعامل مع طنين الأذن

من ناحية أخرى، الطنين في الأذن هو مشكلة شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم. يمكن أن يكون الطنين شديدًا لدرجة تؤثر على حياتهم اليومية. على الرغم من أن الطنين ليس مرضًا بحد ذاته، إلا أنه يعد أحد أعراض العديد من الحالات الطبية. الأطباء لا يمكنهم علاج الطنين، ولكن يمكنهم المساعدة في إدارة تأثيره.

1- الدعم النفسي: تذكر أن الطنين ليس مشكلة فريدة لك. وفقًا لجمعية Tinnitus UK، يعاني حوالي 7.6 مليون شخص من الطنين في المملكة المتحدة وهذا يوحي بأنك لست وحيدًا.

2- استخدام الضوضاء البيضاء: يمكن استخدام الراديو أو تشغيل الموسيقى لتغطية صوت الطنين. إذا لم يكن ذلك كافيًا، فجرب فتح نافذة للسماح بدخول الضوضاء من الخارج، مثل صوت المطر.

3- التحكم في التوتر: يمكن أن يتفاقم صوت الطنين في حالة التوتر أو القلق. حاول تقليل هذه العوامل وستجد أن مستوى الطنين يتحسن بشكل طفيف.

4- حماية الأذن: تجنب التعرض المتكرر للضوضاء الصاخبة، وفي الأماكن التي تتوقع فيها وجود ضوضاء عالية، استخدم سماعات الأذن للحماية.

باختصار، يمكن التعامل مع الطنين من خلال تبني استراتيجيات لإدارة الأعراض وتقليل التوتر المرتبط به.