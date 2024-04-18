تعرف علي أسعار الطيور والأسماك بأسواق محافظة البحيرة اليوم

تجولت (الوفد) داخل بعض أسواق الطيور والأسماك الطازجة والمجمدة بقري ومدن محافظة البحيرة ، صباح اليوم الخميس ،الموافق 18من شهر أبريل 2024 ، للتعرف علي أسعار الطيور بمختلف أنواعها ، وكذلك الأسماك الطازجة والمجمدة ،

والتي شهدت إستقرار أسعار الطيور، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضا مابين 87إلي89جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 90إلي92جنيها

للكيلو ،وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 112إلي 114جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين95إلي 98جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 122 و124جنيها

وتراوحت أسعار الأرانب مابين 122إلي 124جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار صدور الدواجن بالعظم 148إلي 150جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 165إلي167جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 40إلي 42جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 184إلي 186جنيها للكيلو ، ووراك 95إلي 97جنيها للكيلو ،وشاورما 184إلي 186جنيها للكيلو ، كبد صافي 115إلي 117جنيها للكيلو وتراوحت أسعار كبد وقوانص 100إلي 102جنيها للكيلو .

كما تشهد العديد من أسواق مدن وقري البحيرة ، قدوم العديد من النساء من قري ونجوع محافظة البحيرة ، واتي تشهد إقبالا شديدا من المواطنين ، نظرا للبيع بأسعار تقل عن التجار وأصحاب المحلات ، بالإضافة إلي ، رغبة العديد من الأهالي إلي شراء الطيور التي يتم تربيتها في المنازل

كما تجولت (الوفد) في بعض أسواق الأسماك الطازجة والمجمدة بقري ومدن محافظة البحيرة صباح اليوم الخميس الموافق 18 من شهر أبريل2024، والتي شهدت إنخفاض الأسعار

، بقيمة تتراوح بين 3إلي 5جنيهات للكيلو، حيث تراوحت أسعار أسماك البوري بين مابين 110إلي 120جنيها حسب الحجم ، و تراوحت أسعار أسماك البلطي أحجام كبيرة مابين 80إلي 90 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار أسماك البلطي أحجام متوسطة مابين 65إلي 70جنيها للكيلو ، وترواحت أسعارأسماك البلطي أحجام صغيرة مابين 40إلي 55جنيها للكيلو .

بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 300إلي 350جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة مابين 260إلي 280جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 200إلي 240جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 160إلي 180جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار السردين البلدي مابين 70إلي 80جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 240إلي 260جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة مابين 70 إلي 80جنيها للكيلو .