هواوي: 3 مليار دولار سنويا للبحث والتطوير

قال ليو شاو واي رئيس معهد الأبحاث الأوروبي بشركة هواوي العالمية، إن شركة هواوي تهتم بكل المجالات فلديها 200 ألف موظف، و20% من الإيرادات تخصص للبحث والتطوير.

أوضح واي أن شركة هواوي تتعاون مع مختلف الجامعات، مؤكداً أن الشركات الرائدة تهتم بالبحث والتطوير لذلك نستثمر لمستقبل الشركة والعملاء.

أشار إلى أن هواوي تستثمر 3 مليار دولار سنويا في البحث والتطوير، وجزء منها تقدم للبطولة الدولية للبرمجة.

شدد واي على أن هواوي من أكبر 5 شركات تستثمر في مجال البحث والتطوير على مستوى العالم.

أضاف أن هواوي تستطيع ط التعامل مع التحديات التي تتمثل في الصعوبات التي تواجه العملاء، وقال: “رسالتي للمسابقة هو أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة في المستقبل وحتى نستفيد منه لابد من الاهتمام بالحوسبة”.

أشار إلى أن البطولة الدولية للبرمجة تجذب العديد من المواهب على مستوى العالم.

تابع أن الذكاء الاصطناعي أمر في غاية الأهمية لكنه يحتاج موارد كبيرة جدا ويمكننا الاستفادة من النماذج الصغيرة، وقال إن الشركة تقدم الدعم العملاء لنجاحهم.