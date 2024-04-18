الخميس 18 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نصائح مهمة لتفادي اضطرابات الجهاز الهضمي.. تعرف عليها

اضطرات الجهاز الهضمي
اضطرات الجهاز الهضمي

كشفت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح التي يجب اتباعها لتفادي اضطرابات الجهاز الهضمي التي قد تحدث للإنسان نتيجة إصابة بعض أجزاء من الجهاز الهضمي في وقت واحد.

txt

مكافأة 6 موظفين خلال جولة وكيل وزارة الصحة بالفيوم

txt

إطلاق أكبر ماراثون من أجل الصحة العامة في الجامعة البريطانية الجمعة

أمراض الجهاز الهضمي
وأمراض الجهاز الهضمي هي مجموعة الأمراض التي تحدث بأماكن متعددة من الجهاز الهضمي الممتد من الفم إلى فتحة الشرج، وهذه الأمراض تختلف شدتها وخطورتها وفق المُسبب لها ووفق نوعها مثل متلازمة القولون العصبي، الارتجاع المريئي، التسمم الغذائي.

أعراضه 
وتتمثل أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي في حدوث الاسهال، الامساك، صعوب البلع، نزيف بالجهاز الهضمي، وألم البطن الحاد، فقدان الوزن، التعب المستمر، الدوخة المصاحبة لهذه الاعراض.
نصائح لتفادي اضطرابات الجهاز الهضمي
تناول وجبات صغيرة من أجل إتاحة فرصة لعملية الهضم الجيد. ​​​
مضغ الأكل جيدا. ​​​
شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكسل والخمول. ​​​
- تجنب الإفراط في تناول الحلويات والدهون الحيوانية. ​​​
- تجنب الإفراط في تناول المشروبات الغازية. ​​​
- تناول البروبيوتك أو البكتيريا النافعة مثل الزبادي.
- ممارسة النشاط البدني المناسب لحالتك الصحية مثل المشي أو الرياضة البسيطة. ​​​
الابتعاد عن الأغذية المملحة والدهنية؛ ولاسيما اللحوم المملحة والمخللات؛ حيث تحتوي على كميات كبيرة من الملح
يجب الإكثار من شرب السوائل عمومًا، وتناول الخضار والفواكه.
عدم الإكثار من شرب المنبهات

زيادة الألياف في النظام الغذائي.

التقليل من التوتر 

الابتعاد عن التعرض للاشعاعات بشكل مستمر

أخذ اللقاحات المتوافرة لبعض أمراض الجهاز الهضمي

تجنب الاطعمة التي تثير الجهاز الهضمي

تجنب الافراط في تناول الكافيين

مواد متعلقة

مكافأة 6 موظفين خلال جولة وكيل وزارة الصحة بالفيوم

إطلاق أكبر ماراثون من أجل الصحة العامة في الجامعة البريطانية الجمعة

الصحة النفسية للمرأة أهم ندوات المدينة الآمنة بفاقوس

محافظ القليوبية يتفقدعدد من المشروعات في قطاع الصحة ببنها وطوخ

وزارة الصحة تطلق البرنامج الإلكتروني المحدث لترصد العدوى في المنشآت الصحية

جامعة القناة.. رفع كفاءة هيئة التمريض في إستخدام تطبيقات الصحة المتنقلة والتقنيات المبتكرة
الجريدة الورقية