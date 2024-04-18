نصائح مهمة لتفادي اضطرابات الجهاز الهضمي.. تعرف عليها

كشفت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح التي يجب اتباعها لتفادي اضطرابات الجهاز الهضمي التي قد تحدث للإنسان نتيجة إصابة بعض أجزاء من الجهاز الهضمي في وقت واحد.

أمراض الجهاز الهضمي

وأمراض الجهاز الهضمي هي مجموعة الأمراض التي تحدث بأماكن متعددة من الجهاز الهضمي الممتد من الفم إلى فتحة الشرج، وهذه الأمراض تختلف شدتها وخطورتها وفق المُسبب لها ووفق نوعها مثل متلازمة القولون العصبي، الارتجاع المريئي، التسمم الغذائي.

أعراضه

وتتمثل أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي في حدوث الاسهال، الامساك، صعوب البلع، نزيف بالجهاز الهضمي، وألم البطن الحاد، فقدان الوزن، التعب المستمر، الدوخة المصاحبة لهذه الاعراض.

نصائح لتفادي اضطرابات الجهاز الهضمي

تناول وجبات صغيرة من أجل إتاحة فرصة لعملية الهضم الجيد. ​​​

مضغ الأكل جيدا. ​​​

شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكسل والخمول. ​​​

- تجنب الإفراط في تناول الحلويات والدهون الحيوانية. ​​​

- تجنب الإفراط في تناول المشروبات الغازية. ​​​

- تناول البروبيوتك أو البكتيريا النافعة مثل الزبادي.

- ممارسة النشاط البدني المناسب لحالتك الصحية مثل المشي أو الرياضة البسيطة. ​​​

الابتعاد عن الأغذية المملحة والدهنية؛ ولاسيما اللحوم المملحة والمخللات؛ حيث تحتوي على كميات كبيرة من الملح

يجب الإكثار من شرب السوائل عمومًا، وتناول الخضار والفواكه.

عدم الإكثار من شرب المنبهات

زيادة الألياف في النظام الغذائي.

التقليل من التوتر

الابتعاد عن التعرض للاشعاعات بشكل مستمر

أخذ اللقاحات المتوافرة لبعض أمراض الجهاز الهضمي

تجنب الاطعمة التي تثير الجهاز الهضمي

تجنب الافراط في تناول الكافيين