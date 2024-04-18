طارق السعيد يكشف كواليس تراجع عبد الواحد السيد عن الإنتقال للأهلي

أكد طارق السعيد نجم فريق الأهلي والزمالك السابق أن حسام البدري لعب دورًا كبيرًا في انتقاله إلى القلعة الحمراء أثناء وجوده في صفوف نادي الزمالك.

وقال طارق السعيد نجم فريق الأهلي والزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" ما لا يعلمه البعض أن عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق كان سينتقل للأهلي معي ثم تراجع ولم يوقع على أي عقود وقتها على الرغم من وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة".



وتابع السعيد: " رحلت عن الزمالك ولم أطالب بمستحقاتي تقديرًا للنادي ورحلت عن الزمالك بسبب رغبة الإدارة في عدم تجديد تعاقدي ".