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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طارق السعيد يكشف كواليس تراجع عبد الواحد السيد عن الإنتقال للأهلي

عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد

أكد طارق السعيد نجم فريق الأهلي والزمالك السابق أن  حسام البدري لعب دورًا كبيرًا في انتقاله إلى القلعة الحمراء أثناء وجوده في صفوف نادي الزمالك.

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طارق السعيد: الخطيب تدخل لاقناعي بالانتقال إلى النادي الأهلي

وقال طارق السعيد نجم فريق الأهلي والزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" ما لا يعلمه البعض أن عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق كان سينتقل للأهلي معي ثم تراجع ولم يوقع على أي عقود وقتها على الرغم من وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة".


وتابع السعيد: " رحلت عن الزمالك ولم أطالب بمستحقاتي تقديرًا للنادي  ورحلت عن الزمالك بسبب رغبة الإدارة في عدم تجديد تعاقدي ".

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