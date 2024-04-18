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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طارق السعيد: الخطيب تدخل لاقناعي بالانتقال إلى النادي الأهلي

طارق السعيد
طارق السعيد

أكد طارق السعيد نجم فريق الأهلي والزمالك السابق أن  محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تدخل لاقناعه بالانتقال إلى القلعة الحمراء أثناء وجوده في صفوف نادي الزمالك.

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وقال طارق السعيد نجم فريق الأهلي والزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" جمعتني جلسة مع محمود الخطيب في حضور عدلي القيعي وحسام البدري للحديث عن الانتقال إلى النادي الأهلي ووقعت خلال الجلسة على العقود بشكل رسمي".


وتابع السعيد: " حسام البدري لعب دورًا كبيرًا في انتقالي للأهلي أثناء وجوده في القلعة الحمراء وهو من بدأ التفاوض معي أثناء وجودي في الزمالك".

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